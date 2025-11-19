Прогноз цін в Україні: що здорожчає взимку

Продукти / © Pixabay

Через удари по енергетиці, складнощі з доставкою та зростання курсу долара експерти прогнозують підвищення вартості продуктів і споживчих товарів.

Про це пише РБК-Україна.

За даними Центру економічної стратегії, руйнування доріг, складів і виробничих об’єктів сповільнює відновлення економіки та підвищує собівартість товарів. Нестабільна логістика найбільше впливає на продукти харчування та категорії, де значну частину ціни становлять витрати на транспортування. У жовтні під ударами також опинилися логістичні потужності фармкомпаній.

На ціни тисне й девальвація гривні. З 1 жовтня до 19 листопада курс долара виріс із 41,1 до 42 грн/$. Аналітики прогнозують на 2025 рік подальше послаблення гривні до 43,2 грн/$, що підвищить вартість товарів з імпортними комплектуючими — побутової техніки, одягу, автозапчастин.

Додатковим чинником є сезонний попит на опалення, електроприлади та зимові товари. Разом із підвищенням вартості енергоносіїв для бізнесу це спричиняє тиск на ціни в широких товарних категоріях.

За словами керуючого партнера RetailPro Development Артема Ретіна, для ритейлу підвищення цін у воєнних умовах — «надзвичайно чутливе питання». Постійна робота на генераторах робить утримання вартості базових продуктів майже неможливим.

Бізнес намагається балансувати між витратами і можливостями покупців: частину енерговитрат покриває власним коштом, частину компенсує оптимізацією процесів або незначним підняттям цін. За словами експерта, мережі змушені коригувати цінову політику поступово, щоб зберегти довіру покупців та забезпечити безперебійну роботу магазинів.

Що вже здорожчало

За даними Держстату, у жовтні продукти та безалкогольні напої подорожчали на 3,2%. Найбільше зросли в ціні:

яйця — на 18,1%;

овочі — на 18,2%.

Окремі позиції овочів подорожчали суттєвіше: тепличні помідори — на 15% (90–100 грн/кг), огірки — до 110 грн/кг, морква і буряк додали 8–10 грн.

Під тиском попиту й логістичних витрат дорожчає техніка, генератори, обігрівачі та прилади освітлення. ДПС зафіксувала підвищення цін на пристрої резервного живлення до 30% протягом одного тижня.

Чого очікувати взимку

Аналітики прогнозують подальше здорожчання електроенергії для бізнесу через збільшення тарифів на передачу та розподіл приблизно на 15% з початку року. Дефіцит ресурсу та потреба в імпорті також впливатимуть на вартість.

У паливному сегменті очікується подорожчання дизеля на 2–3 грн/л через збільшення закупівельних цін та перебудову ринку Європи, що відмовляється від російської нафти.

Ціни на електричні обігрівачі поки стабільні, але залежать від зовнішніх факторів — курсу гривні та логістики.

Прогнози щодо продуктів

Суттєвого стрибка цін до кінця року не очікується, зазначають в Українському клубі аграрного бізнесу.

Овочі можуть подорожчати на 5–10% у зв’язку з сезоном.

Фрукти, особливо цитрусові, навпаки, можуть трохи подешевшати.

Комбікорми можуть зрости на 5–10% через високу ціну на кукурудзу — це призведе до помірного подорожчання м’яса на рівні до 5%.

Хліб і борошно залишаться стабільними, оскільки ціни на пшеницю не змінюються.

За даними Держстату, у жовтні 2025 року споживчі ціни зросли на 0,9% порівняно з вереснем, а річна інфляція становила 10,9%. Дорожчали алкоголь, тютюн та послуги ЖКГ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що які ціни на продукти прогнозуються перед Різдвом та Новим Роком.