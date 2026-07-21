Програма лояльності АТБ вийшла у фінал престижної нагороди European Loyalty Awards

Реклама

Спільний проєкт від АТБ і GSC Game World став справжнім культурним явищем та феноменом у галузі промо. Тож немає нічого дивного, що саме він пройшов до фінальної частини міжнародної нагороди у сфері лояльності — European Loyalty Awards.

Ба більше, цей український кейс став фіналістом одразу у двох номінаціях: Best Short-term Loyaty Program or Initiative та Best Loyalty Partneship — Europe.

Престижна європейська премія European Loyalty Awards відзначає найсильніші бренди та компанії Європи. Проєкти детально вивчаються незалежними аналітиками за креативністю, інноваціями та підсумковою ефективністю для бізнесу.

Реклама

Мультимедійна програма лояльності АТБ зі S.T.A.L.K.E.R. 2 готувалася дев’ять місяців й уже на самому старті набула шаленої популярності та широкого розголосу в інтернеті. Як результат, перший наклад інтерактивного альманаху «S.T.A.L.K.E.R. 2: Памʼять Зони» було розкуплено за чотири дні. За залишеними покупцями численними заявками було додатково випущено ще понад 100 тис. примірників альманаху (упʼятеро більше першого накладу) та понад 4 млн колекційних карток. Тематичний пост у соцмережах протягом лише першого місяця набрав 5,6 млн переглядів, а кількість користувачів нового мобільного додатку АТБ збільшилась на мільйон.

Спільна програма лояльності української студії та найбільшої торговельної мережі не тільки стала унікальним для вітчизняного ритейлу явищем, а й отримала найвищу оцінку знаних європейських фахівців.

Як висновок: S.T.A.L.K.E.R. — це більше ніж гра, а АТБ — більше ніж звичайна мережа улюблених магазинів.

Новини партнерів