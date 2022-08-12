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Прокуратура Івано-Франківщини передала АРМА майно і корпоративні права на понад 200 млн грн підприємств, пов’язаних із РФ

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Прокуратура Івано-Франківщини передала АРМА майно і корпоративні права на понад 200 млн грн підприємств, пов’язаних із РФ

Фото: УНІАН

Арештовані корпоративні права і акції на понад 14,8 млн грн, майновий комплекс вартістю понад 197,3 млн грн, вісім автомобілів та грошові кошти на банківських рахунках передано для управління до АРМА.

Прокуратура Івано-Франківщини передала АРМА майно і корпоративні права на понад 200 млн грн підприємств, пов’язаних із РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури у межах досудового розслідування накладено арешт на майно і корпоративні права двох підприємств, бенефіціарними власниками яких є російські банки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що арештовані корпоративні права і акції на понад 14,8 млн грн, майновий комплекс вартістю понад 197,3 млн грн, вісім автомобілів та грошові кошти на банківських рахунках передано для управління до АРМА.

"Це підприємства, які займаються виробництвом картонної продукції, мішків для цементу і будівельних сумішей. Службові особи підприємств мають безпосередній зв'язок із РФ і можуть бути причетними до фінансування держави-агресора, а також сприяти військовій агресії проти України", - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, у Києві Служба безпеки заблокувала роботу компанії, яка займалась оптовим продажом російських нафтопродуктів на сотні мільйонів гривень.

Просякнуту корупцією та схемами АРМА намагаються реформувати. Галина Янченко в ТСН

Просякнуту корупцією та схемами АРМА намагаються реформувати. Галина Янченко в ТСН

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