Прокуратура передала державі білоруські вагони-цистерни, які везли паливо для російських окупантів

Прокуратура передала в управління АРМА білоруські вагони-цистерни, які везли паливо для російських окупантів.

Цим паливом загарбники повинні були дозаправляти свою техніку на залізничній станції "Низківка", проте ЗСУ їх обстріляли.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Відомо, що білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з Білорусі дизельного палива у вагонах-цистернах. 23 лютого цистерни з паливом перетнули кордон, а вже 26 лютого вони прибули на залізничну станцію, щоб ними могли дозаправитись російські окупанти, проте вагони потрапили під обстріл української артилерії та були частково знищені.

"У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на це майно накладено арешт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські десантники з ПЗРК за ранок "демілітаризували" два російські Су-25.

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