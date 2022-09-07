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Прокуратура передала державі білоруські вагони-цистерни, які везли паливо для російських окупантів

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Прокуратура передала державі білоруські вагони-цистерни, які везли паливо для російських окупантів

Фото: Офіс генерального прокурора

Прокуратура передала в управління АРМА білоруські вагони-цистерни, які везли паливо для російських окупантів.

Цим паливом загарбники повинні були дозаправляти свою техніку на залізничній станції "Низківка", проте ЗСУ їх обстріляли. 

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора. 

Відомо, що білоруські компанії уклали з українськими фірмами контракти на поставку з Білорусі дизельного палива у вагонах-цистернах. 23 лютого цистерни з паливом перетнули кордон, а вже 26 лютого вони прибули на залізничну станцію, щоб ними могли дозаправитись російські окупанти, проте вагони потрапили під обстріл української артилерії та були частково знищені. 

"У квітні 2022 року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі провели огляд місця події та вилучили придатні до використання вагони-цистерни.  Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на це майно накладено арешт", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, українські десантники з ПЗРК за ранок "демілітаризували" два російські Су-25.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1111
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