Прокуратура передала в АРМА три асфальтобетонні заводи білоруських компаній: фото

Прокуратура передала в АРМА три асфальтобетонні заводи білоруських компаній.

Вартість переданих активів становить близько 120 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що в місті Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях здійснюють діяльність ряд компаній, які спеціалізуються на виконанні різних видів дорожніх робіт. Кінцевим бенефіціарним власником вказаних компаній є Республіка Білорусь", - йдеться у повідомленні.

У межах слідства досліджується діяльність вказаних компаній на предмет привласнення коштів державного бюджету, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час слідства три асфальтобетонні заводи, які розташовані у Києві, Житомирській та Миколаївській областях та належать згаданим компаніям, заарештовано та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами Центрального апарату СБУ.

Нагадаємо, у Дружківці на Донеччині затримали місцеву мешканку, яка співпрацювала з окупантами, коригуючи удари по позиціях ЗСУ. 50-річна жінка від 2014 року підтримувала зв'язок з представниками окупаційних військ.

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