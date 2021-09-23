"Проміжна і важлива перемога": санкції проти "Північного потоку-2" схвалили в Конгресі США

"Проміжна і важлива перемога": санкції проти "Північного потоку-2" схвалили в Конгресі США

Тепер - черга за Сенатом.

Палата представників Конгресу США 23 вересня ухвалила поправки до оборонного бюджету США, які передбачають введення санкцій проти російського "Північного потіку-2".

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Проміжна і важлива перемога, але потрібно дотиснути спільними зусиллями. Палата представників Конгресу США щойно прийняла правки до оборонного бюджету які містять обов’язкове накладення санкцій на "Північний потік-2", - написав Вітренко.

За його словами, зараз триває робота з американським Конгресом, аби зміни у законодавстві закрили можливість для надання таких виключень з санкцій.

"Ми продовжуємо переконувати адміністрацію США, що якраз з міркувань національної безпеки США, Європи, України, всього Вільного Світу, потрібно терміново накласти ці санкції. Є позитивні зрушення", - наголосив очільник "Нафтогазу".

Після рішення Палати представників тепер черга за Сенатом - другою палатою Конгресу Сполучених Штатів. Вітренко також подякував тим, хто "бореться проти "Північного потоку-2", проти використання газу режимом Путіна як зброєю проти України і проти Європи".

Як повідомлялося, "Газпром" планує запустити російський трубопровід "Північний потік-2" до кінця 2021 року. Укладання труб завершилася 10 вересня. Наразі тривають налагоджувальні роботи. У "Газпромі" наголошують, що на першій нитці вони вже закінчуються.

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