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Промокоди як інструмент заощадження: порівняльний аналіз українського та закордонного ринку Новини компаній

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Промокоди як інструмент заощадження: порівняльний аналіз українського та закордонного ринку

Фото: Pexels

Промокоди — це короткі комбінації букв, цифр або символів, які активують знижку або надають інші переваги покупцям товарів чи послуг в онлайн- та офлайн-магазинах.

Статистичні дані використання промокодів в Україні та світі 

За даними Emporium, серед українців інтерес до промокодів істотно посилився після 2022 року. Водночас в країнах Заходу практика використання промокодів популярна вже багато років: 

  • 91% американців використовують принаймні один промокод на рік;
  • 38% споживачів купують більше товарів, якщо мають промокоди чи купони на знижку;
  • 94% потенційних покупців стверджують, що вони, ймовірно, шукатимуть промокоди при плануванні наступної покупки.
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Важливо! За даними CapitalOne Shopping, клієнти, які використовують промокоди, зрештою витрачають в середньому на 37% більше, тобто бізнес від цього лиш виграє.

ТОП сфер, у яких застосовуються промокоди

Якщо говорити виключно про Україну, проаналізувавши кількість кліків на посилання у пошуковій видачі та внутрішню аналітику Emporium, ми можемо побачити ТОП-15 оферів за кліками:

  1. Rozetka
  2. AliExpress
  3. Uklon
  4. Worldoftanks
  5. Megogo
  6. Bolt
  7. Sweet-TV
  8. iHerb
  9. Hotline-Finance
  10. Comfy
  11. Answear
  12. EVA
  13. Maudau
  14. Allo
  15. Intertop

Якщо проаналізувати пошукові запити українців в Google, ми побачимо різницю з наведеними результатами:

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Якщо проаналізувати статистику пошукових запитів українців глибше, ми побачимо, що користувачі шукають промокоди за абсолютно різними напрямками:

  • промокод світ тв — 22200 запитів
  • промокод megogo — 9900 запитів
  • уклон промокод — 9900 запитів
  • промокод нова пошта — 8100 запитів
  • промокоди алиекспрес — 6600 запитів

Приклади використання промокодів в Україні та за кордоном

Для наочності наведемо декілька прикладів, як працюють промокоди. Приміром, для отримання знижки в iHerb покупець може:

  1. Знайти діючий промокод та скопіювати його.
  2. Ввести його в спеціальне поле при замовленні товару.
  3. Отримати знижку та підтвердити замовлення.
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В закордонних магазинах принцип дії промокодів абсолютно той самий: ви знаходите код, активуєте його та купуєте товар зі знижкою. 

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Ставлення споживачів до промокодів, сезонних знижок та акційних пропозицій

Якщо спробувати побудувати градацію рівня довіри споживачів до різного роду спеціальних пропозицій, можна простежити доволі виражену різницю сприйняття:

  • На першому місці — промокоди
  • На другому місці — сезонні знижки
  • На третьому місці — акційні пропозиції

Підсумки: закордонний ринок поки що випереджає Україну за кількістю промокодів та розміром знижок

Це дійсно так, в Україні наразі близько 50% споживачів користуються промокодами. З них переважна більшість (65%) — це молоді люди віком від 18 до 35 років. За кордоном частка тих, хто користується таким інструментом економії, сягає 90% і навіть більше.

Emporium — це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів та акцій.

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