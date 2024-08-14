Промокоди як інструмент заощадження: порівняльний аналіз українського та закордонного ринку

Промокоди — це короткі комбінації букв, цифр або символів, які активують знижку або надають інші переваги покупцям товарів чи послуг в онлайн- та офлайн-магазинах.

Статистичні дані використання промокодів в Україні та світі

За даними Emporium, серед українців інтерес до промокодів істотно посилився після 2022 року. Водночас в країнах Заходу практика використання промокодів популярна вже багато років:

91% американців використовують принаймні один промокод на рік;

38% споживачів купують більше товарів, якщо мають промокоди чи купони на знижку;

94% потенційних покупців стверджують, що вони, ймовірно, шукатимуть промокоди при плануванні наступної покупки.

Важливо! За даними CapitalOne Shopping, клієнти, які використовують промокоди, зрештою витрачають в середньому на 37% більше, тобто бізнес від цього лиш виграє.

ТОП сфер, у яких застосовуються промокоди

Якщо говорити виключно про Україну, проаналізувавши кількість кліків на посилання у пошуковій видачі та внутрішню аналітику Emporium, ми можемо побачити ТОП-15 оферів за кліками:

Rozetka AliExpress Uklon Worldoftanks Megogo Bolt Sweet-TV iHerb Hotline-Finance Comfy Answear EVA Maudau Allo Intertop

Якщо проаналізувати пошукові запити українців в Google, ми побачимо різницю з наведеними результатами:

Якщо проаналізувати статистику пошукових запитів українців глибше, ми побачимо, що користувачі шукають промокоди за абсолютно різними напрямками:

промокод світ тв — 22200 запитів

промокод megogo — 9900 запитів

уклон промокод — 9900 запитів

промокод нова пошта — 8100 запитів

промокоди алиекспрес — 6600 запитів

Приклади використання промокодів в Україні та за кордоном

Для наочності наведемо декілька прикладів, як працюють промокоди. Приміром, для отримання знижки в iHerb покупець може:

Знайти діючий промокод та скопіювати його. Ввести його в спеціальне поле при замовленні товару. Отримати знижку та підтвердити замовлення.

В закордонних магазинах принцип дії промокодів абсолютно той самий: ви знаходите код, активуєте його та купуєте товар зі знижкою.

Ставлення споживачів до промокодів, сезонних знижок та акційних пропозицій

Якщо спробувати побудувати градацію рівня довіри споживачів до різного роду спеціальних пропозицій, можна простежити доволі виражену різницю сприйняття:

На першому місці — промокоди

— промокоди На другому місці — сезонні знижки

— сезонні знижки На третьому місці — акційні пропозиції

Підсумки: закордонний ринок поки що випереджає Україну за кількістю промокодів та розміром знижок

Це дійсно так, в Україні наразі близько 50% споживачів користуються промокодами. З них переважна більшість (65%) — це молоді люди віком від 18 до 35 років. За кордоном частка тих, хто користується таким інструментом економії, сягає 90% і навіть більше.

Emporium — це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів та акцій.