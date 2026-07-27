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Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією Gradus на замовлення Федерації роботодавців України.

Зокрема, 81% респондентів погоджуються з тим, що високий рівень життя в економічно розвинених країнах забезпечується саме потужним розвитком промисловості. Високу роль респонденти також відводять аграрному сектору (71%) та добувній галузі (78%).

Аграрний сектор та велика промисловість, на думку респондентів (41% кожна), також є головними донорами бюджету і головними експортними галузями країни (54% і 39% відповідно).

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Переважна більшість (80% опитаних) вважають, що велика промисловість здатна забезпечити добробут громадян, а понад 84% переконані, що її розвиток матиме значний вплив на економічне відновлення країни.

Окремо респонденти підкреслюють роль промисловості у сфері безпеки: 80% респондентів визначили, що вона є критично важливою для обороноздатності держави.

Також українці позитивно оцінили вплив переробної (83%) та добувної (82%) промисловості на економіку. Переважна більшість (81%) підтримує ідею створення державних програм розвитку промислових підприємств.

Понад 80% опитаних підтримують ідею зниження податкового навантаження на бізнес як інструмент стимулювання інвестицій та економічного зростання. При цьому співставна частка вважає, що інвестиції у виробництво приносять користь не лише бізнесу та власникам, а й державі та суспільству через створення робочих місць, розвиток регіонів і наповнення бюджету.

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Як відомо, до вторгнення важка промисловість України формувала 24,8% ВВП ($200 млрд) і давала понад $40 млрд валютної виручки щороку. Після 2022 року промисловість просіла на 37%, економіка — майже на 30%, а частка індустрії у ВВП знизилась до 19%.

Раніше в Українському інституті майбутнього оприлюднили прогноз, за яким, у разі збереження нинішньої промислової політики, вже до 2035 року економіка України сукупно втратить $260–300 млрд ВВП, експорту та податкових надходжень. Це еквівалентно приблизно $75–80 млн втрат щодня, або близько $3 млн щогодини. Крім того, країна може втратити понад 800 тисяч робочих місць, що ще більше поглибить демографічну та економічну кризу.

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