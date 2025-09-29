Промисловість як основа оборони: в Україні закликають до створення нової екосистеми для розвитку добувної галузі

Реклама

Про це розповів начальник управління координації зовнішніх проєктів офісу генерального директора Групи Метінвест Сергій Скорбун під час першого міжнародного форуму United by Mining, що відбувся у Києві. Організатором виступила Національна асоціація добувної промисловості України, за підтримки Комерційного департаменту Посольства США.

«Вся економіка працює на підтримку оборони. Щоб армія мала ресурси, промисловість повинна залишатися сильним фундаментом держави. І тут важливо говорити про глобальну адвокацію української промисловості», — переконаний Скорбун.

Він зауважив, що від початку повномасштабної війни до середини 2025 року Метінвест сплатив 64 млрд грн податків, а також надав 9 млрд грн допомоги державі та громадянам, з яких 5 млрд грн спрямовано на оборону в межах ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Компанія забезпечує ЗСУ сталевими виробами для бронежилетів, бліндажів, протимінних тралів, постачає техніку, амуніцію та допомагає у будівництві фортифікацій.

«60% бізнесу Метінвесту — це добувна галузь. Саме завдяки її роботі ми можемо підтримувати армію. Той, хто платить податки, утримує оборону. Сильний бізнес — сильна Україна», — наголосив він.

Скорбун підкреслив: добувна галузь створює мультиплікативний ефект для економіки, адже одне робоче місце генерує ще чотири в суміжних секторах. Водночас сектор стикається з низкою проблем, які вимагають системної підтримки держави. Серед ключових напрямів роботи має бути прогнозована тарифна й податкова політика для формування конкурентних умов, торгова дипломатія для відстоювання інтересів України на зовнішніх ринках, доступ до фінансування та подолання дефіциту кваліфікованих кадрів.

Також важливим питанням залишається ефективність державних монополій у галузі логістики, насамперед - Укрзалізниці, де збитки пасажирського сегмента створюють тиск на вантажні перевезення та бізнес.