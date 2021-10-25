Пропонують підняти ціни у 4 рази: компанії-постачальники опублікували проєкти тарифів на розподіл газу

Середній тариф на розподіл по країні може вирости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Від січня 2022 року газорозподільні компанії пропонують підняти ціни на послугу з розподілу газу в 4 рази.

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Як повідомляє "УНІАН", про це свідчать проєкти тарифів, опубліковані на сайтах кожної окремої газорозподільної компанії.

Зазначається, що найбільше підняти тарифи за кубічний метр пропонують для "Луганськгаза" - з 1,55 грн до 8,41 грн та "Уманьгаз" - з 1,78 грн до 8,91 грн. Крім того, тариф "Одесагазу" хочуть підняти з 0,84 грн до 4,52 грн. Столичний "Київгаз" пропонує підняти вартість своїх послуг з 0,31 грн до 0,83 грн, "Київоблгаз" – з 1,45 грн до 3,39 грн за куб. м.

Найменьші зміни у тарифі можуть ухвалити для "Газопостачсервіс" - з 2,46 до 3,01 грн за куб. м, "Шепетівкагаз" - з 1,09 до 1,88 грн за куб. м та НГХП "Сірка" - з 1,14 до 1,58 грн за куб. м.

Як пише "УНІАН", в одному з облгазів розповіли, що це лише проєкти тарифів на 2022 рік, які ще навіть не подані на розгляд регулятору. Крім того, зазвичай фінальні затверджені тарифи значно нижчі ніж запропоновані компаніями. Також співрозмовник пояснив, що підвищення тарифу пов'язано зі зростанням ринкової вартості газу.

Нагадаємо, раніше премє'р-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення залишаться незмінними.

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