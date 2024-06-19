"Пропозиції можуть бути радикальні": у ВР попередили про можливе підвищення податків

У Верховній Раді найближчим часом розглянуть можливість підвищення податків, зокрема військового збору.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев у коментарі "Еспресо".

Гетманцев прокоментував, наскільки реальними є чутки про підвищення військового збору й податку на додану вартість. За його словами, наразі парламент очікує від Кабміну офіційного внесення пропозицій. І ці пропозиції щодо підвищення податків будуть "досить радикальними".

"Ми з вами неодноразово чули від міністра фінансів, міністра оборони інформацію про те, що в бюджеті є певне недофінансування військових видатків. Це недофінансування вимірюється сотнями мільярдів гривень. Це дуже великі гроші, які не можна закумулювати точковими рішеннями або, скажімо, за кошт детінізації навіть, бо ресурс від детінізації вже використовується. У нас вже є перевиконання бюджету, але цей ресурс не зіставний з тими потребами, які є. Яким чином покрити ці видатки, ми очікуємо позицію від Кабінету Міністрів", – сказав він.

Гетманцев додав, що ситуація є доволі серйозною.

Раніше народна депутатка України та членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що у Раді готують непопулярні кроки для фінансування армії.

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