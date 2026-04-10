За його словами, сама ідея перегляду ціни виглядає очікуваною після невдалого аукціону 2025 року, однак вона не усуває ключових причин відсутності інвесторського інтересу.

«Ще у січні я говорив: якщо немає прозорих правил, доступу до якісної інформації та розуміння реального стану активу — покупців не буде. У такій ситуації зниження ціни виглядає швидше як спроба пояснити попередній результат, ніж вирішити проблему», — зазначив Горбуненко.

Він підкреслив, що ключове питання полягає не у вартості активу, а в умовах, за яких він пропонується інвестору.

На думку Горбуненка, без рівного доступу до інформації та якісної підготовки активу приватизація не зможе забезпечити реальну конкуренцію.

Він також нагадав, що стартова ціна ОПЗ у 2025 році становила близько 4,5 млрд грн — суму, співставну з обсягом коштів, які «Агро Газ Трейдінг» сплатила заводу за переробку газу у 2019–2021 роках, коли завод працював.

«Це означає, що працюючий актив здатен генерувати відповідну економіку. Водночас сьогодні йдеться про підприємство, яке простоює вже кілька років і технічний стан якого потребує об’єктивної оцінки», — зазначив він.

Горбуненко наголосив, що відсутність доступу до повного масиву технічної та фінансової інформації змушує інвесторів закладати додаткові ризики у свої оцінки, що безпосередньо впливає на їхню готовність брати участь у приватизації.

Крім того, важливим є розуміння моделі роботи підприємства після приватизації, зокрема на перехідний період, що має значення як для інвесторів, так і для трудового колективу.

На його думку, зниження стартової ціни саме по собі не здатне забезпечити успішний результат аукціону.

Вирішальними залишаються прозорість процедури, рівні умови для всіх учасників та повноцінний доступ до інформації про актив.

Саме ці фактори визначають, чи відбудеться приватизація за ринковою логікою з реальним рівнем конкуренції, а не формально.