Проти Росії планують запровадити додаткові санкції та повністю відключити від SWIFT - Ліз Трасс

Проти Росії планують запровадити додаткові санкції та повністю відключити від SWIFT - Ліз Трасс

Проти РФ пропонують запровадити ще жорсткіші санкції.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном розповіла, що планується запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема, повністю відключити російські банки від SWIFT.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні подвоїти наші санкції. Це включає повну заборону SWIFT і припинення G7 використання російської нафти і газу", - сказала Трасс.

Нагадаємо, ЄС погодив відключення білоруських банків від SWIFT, а також заборонив надання РБ банкнот євро.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у новому пакеті санкцій проти Росії розширить список ще 160 особами, серед яких олігархи та члени Ради Федерації РФ.

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