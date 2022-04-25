Проти війни в Україні: активісти Greenpeace заблокували шлях російському танкеру з нафтою

Проти війни в Україні: активісти Greenpeace заблокували шлях російському танкеру з нафтою

У Норвегії активісти міжнародної неурядової природоохоронної організації заблокували танкер з російською нафтою на знак протесту щодо вторгнення Росії до України.

Активісти Greenpeace Nordic на байдарках і човнах заблокували російський нафтовий танкер, не даючи йому вивантажити в порт тисячі тонн нафти.

Акція відбувалась у фіорді Осло, в нафтовому порту Слагентанген, що належить Esso – норвезькій дочірній компанії американської ExxonMobil.

Про це йдеться на сайті організації.

Активісти закликають уряд Норвегії заборонити імпорт російського палива та вимагають від Esso скасувати свої контракти на закупівлю нафти в Росії в цей час війни.

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Активісти підпливли до танкера на невеликому човні та прикували себе до якірного ланцюга на знак протесту вторгнення Росії в Україну. Саме судно, що прямувало у бік терміналу компанії Esso Norway, зараз стоїть за 70 км на південь від Осло.

"Нафта лежить в основі не лише кліматичної кризи, а й воєн і конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія працює як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна. Протягом цих двох місяців російської загарбницької війни ми бачили жахливі образи та знаємо про неймовірні страждання невинного мирного населення України. Той факт, що наш уряд все ще дозволяє імпорт російського викопного палива в нинішній ситуації, є незбагненним", - сказав голова Greenpeace Norway Фроде Плейм.

Організація вкотре наголосила, що третину експортного доходу Росія отримує від нафти, і Європа купує майже три чверті цієї нафти.

"Президент України закликав Європу зупинити російську нафту. І не без підстав. Джерела прибутку Путіна повинні бути негайно вичерпані, а заборона імпорту нафти є дуже хорошим місцем для початку. Нам потрібно припинити цю війну", – сказав Плейм.

Greenpeace надіслав листи як Esso, так і норвезькому уряду, вимагаючи припинити постачання російської нафти та газу.

Нагадаємо, США та ЄС розглядають три варіанти санкцій щодо російської нафти.

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