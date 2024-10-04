Протидроновий захист і автономні системи гасіння пожеж: війна в Україні змінює світові тренди в безпеці

Провідні світові виробники безпекових і протипожежних систем вдосконалюють свої розробки з огляду на війну рф проти України, вважає експерт з безпеки, директор ІПВК “Спецзахист” Денис Любченко.

Зміна трендів була помітна під час глобальної безпекової виставки “Secure your business”, яка відбулась в німецькому місті Ессен у вересні.

За його словами, збільшилась пропозиція безпровідних систем дистанційного контролю у гасінні пожеж. “Провідні виробники з Німеччини, Італії, Великобританії, Туреччини, Словенії у своїх продуктах роблять акцент на адресних системах автоматичної сигналізації та оповіщення про пожежу, аспіраційних датчиках, датчиках виявлення газу”, — зазначив Любченко у своєму блозі на сайті Цензор.

Інша велика частина новацій у цій сфері присвячена спеціальному протипожежному обладнанню у вибухозахищених корпусах, а також модульним системам адресної сигналізації, керуванню газовим гасінням. Деякі європейські виробники презентували на виставці автономні системи, які здатні ліквідувати пожежі у електричних шафах, станціях мобільного зв'язку, потягах, літаках, автомобілях. До того ж вони можуть працювати під час блекаутів і здійснювати якісне автономне тушіння, що дуже важливо зараз в реаліях військової агресії рф проти України, зазначив експерт.

Тренд загальних безпекових заходів для великих об’єктів, виробництв — антидроновий захист. Одна з розробок німецьких виробників — система, яка зламує програму керування дронами і забезпечує купол захисту радіусом 6 км.

На думку експерта, всі ці провідні технології вже можуть застосовуватись в Україні: “Вітчизняна нормативна база в цій сфері максимально адаптована до європейських стандартів. До того ж не менше 40% міжнародних компаній, зокрема з Німеччини, Туреччини, Італії та інших країн, з якими ми спілкувались під час виставки, готові приїздити і брати участь в роботі щодо підвищення безпеки промислових об’єктів і критичної інфраструктури України”.