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"Провалилися просто у пекло": акції "Сбербанку" коштують на Лондонській біржі 1 цент

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"Провалилися просто у пекло": акції "Сбербанку" коштують на Лондонській біржі 1 цент

УНІАН

Обвал стався після того, як "Сбербанк" оголосив про вихід з європейського ринку.

Акції російського "Сбербанку" на Лондонській фондовій біржі втратили понад 90% вартості з початку торгів у середу, обвалившись до $0,01.

Про це свідчать дані біржі.

Інфографіка: londonstockexchange.com / ©
Інфографіка: londonstockexchange.com

"Акції "Сбербанку коштують на Лондонській біржі 1 цент. Хотіли встати з колін, а провалилися прямо у пекло", - йдеться у повідомленні Мінцифри.

У наступні години акції торгувалися на рівні $0,02 центи.

Як повідомлялось, "Сбербанк" йде з європейського ринку. Таке рішення пов'язане із санкціями. Дочірні банки групи зіткнулися з серйозним відпливом грошових коштів та загрозою безпеки співробітників та відділень.

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  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

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