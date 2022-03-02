"Провалилися просто у пекло": акції "Сбербанку" коштують на Лондонській біржі 1 цент

"Провалилися просто у пекло": акції "Сбербанку" коштують на Лондонській біржі 1 цент

Обвал стався після того, як "Сбербанк" оголосив про вихід з європейського ринку.

Акції російського "Сбербанку" на Лондонській фондовій біржі втратили понад 90% вартості з початку торгів у середу, обвалившись до $0,01.

Про це свідчать дані біржі.

Інфографіка: londonstockexchange.com

"Акції "Сбербанку коштують на Лондонській біржі 1 цент. Хотіли встати з колін, а провалилися прямо у пекло", - йдеться у повідомленні Мінцифри.

У наступні години акції торгувалися на рівні $0,02 центи.

Як повідомлялось, "Сбербанк" йде з європейського ринку. Таке рішення пов'язане із санкціями. Дочірні банки групи зіткнулися з серйозним відпливом грошових коштів та загрозою безпеки співробітників та відділень.