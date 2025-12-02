Проєкт бюджету-2026: кому підвищать зарплати та пенсії, а хто заплатить більше податків

Гроші (фото ілюстративне)

В Україні триває робота над ухваленням державного бюджету на 2026 рік. У жовтні депутати вже схвалили в першому читанні законопроєкт, який зосереджений на посиленні оборонного сектору.

Водночас наступного року передбачено збільшення мінімальної пенсії та зарплат для вчителів і медичних працівників

Кому ще чекати підвищення виплат, а кому доведеться платити більше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Кому чекати підвищення заробітної плати у 2026 році

Проєкт бюджету України на 2026 рік передбачає підвищення мінімальної заробітної плати.

Відтак, згідно з документом, передбачається, що від 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні становитиме:

8 647 гривень в місячному розмірі (наразі розмір мінімалки в Україні становить 8000 гривень);

52 гривень в годину — при погодинній роботі.

Уряд також планує — підвищення мінімальної зарплати України також в 2027 і 2028 роках. В підсумку мінімальна оплата праці має становити не менше 10 тисяч гривень.

Гроші / © УНІАН

Згідно з проєктом державного бюджету на 2026 рік, з 1 січня пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для громадян, які втратили працездатність (мінімальна пенсія).

Очікується, що від 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімуму становитиме:

загальний показник — 3 209 гривень;

для працездатних осіб — 3 328 гривень;

для осіб, які втратили працездатність, — 2 595 гривень;

для дітей віком до 6 років — 2 817 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 гривень;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, — на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року (тобто 1 600 гривень);

для осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, — 1 600 гривень).

Пенсії у 2026 році — якими будуть виплати

У 2026 році в Україні очікується зростання пенсійних виплат, що станеться через планове підвищенню прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Адвокат Іван Хомич в інтерв’ю «УНІАН» розповів, що найбільший приріст отримають ті, чиї виплати прив’язані до мінімальної зарплати, а також пенсіонери з повним трудовим стажем.

Зокрема, прожитковий мінімум зросте з 2 361 до 2 595 гривень. Відповідно, мінімальна пенсія сягне цієї ж суми.

Максимальна пенсія, яка становить десять прожиткових мінімумів, також збільшиться з 23 610 до 25 950 гривень. Підвищення торкнеться і тих, чиї виплати залежать від розміру мінімальної зарплати. Вона збільшиться з 8 000 до 8 647 гривень.

За словами адвоката, зростання мінімальної зарплати призведе до підвищення пенсії у осіб, яким вже виповнилося 65 років і які мають повний трудовий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок). Окрім того, зросте доплата за понаднормовий стаж: за кожен додатковий рік надходитиме 25,95 замість 23,61 гривень.

Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю також автоматично зростуть до 2 595 гривень. Хоча особливих змін у формулі розрахунку не передбачено — розмір допомоги, як і раніше, залежатиме від групи (100% для 1 групи, 80% для 2 групи та 60% для 3 групи від пенсії за віком) — саме збільшення прожиткового мінімуму підніме мінімальні виплати для цієї категорії.

Водночас у 2026 році на вікові доплати можуть розраховувати пенсіонери, яким виповниться 75, 80 і 85 років.

Чи збільшаться зарплати вчителів наступного року

На підвищення заробітної плати педагогічних працівників у державному бюджеті на 2026 рік передбачено понад 53 мільярди гривень.

Від 1 січня заробітна плата педагогів має зрости на 30%, а від 1 вересня ще на 20%.

Водночас, відповідно до проєкту держбюджету України на 2026 рік, у якому йдеться про збільшення розміру «мінімалки», мінімальна заробітна плата вчителя до сплати обов’язкових платежів становитиме 25 941 гривень.

Вчителька на занятті із ученицею / © Фото з відкритих джерел

Член комітету з питань освіти, науки та інновацій та народний депутат Роман Грищук розповів, щоб реалізувати ідею запровадження єдиного окладу у розмірі трьох мінімальних зарплат для вчителів потрібно:

додати до 53 млрд ще +14 млрд гривень на заробітні плати вчителів;

змінити навантаження на ставку;

згрупувати надбавки.

«Після цих змін кожна категорія вчителів отримуватиме більше за годину роботи, ніж зараз, і більше, ніж за збереження чинної системи», — запевнив нардеп.

Роман Грищук додав, що від єдиного посадового окладу для всіх учителів (25 941 гривень) будуть нараховуватися надбавки:

за стаж;

за сертифікацію;

за тип закладу освіти;

коефіцієнти за адміністративні посади;

мотиваційна надбавка до 20% (за класне керівництво, перевірку зошитів, звання, підготовку олімпіадників).

місцева надбавка, яку громада встановлює самостійно і яка не змінюється.

«Крім збільшення суми до бюджету першого читання, потрібно перейти з навантаження 18 годин на ставку до 22. Більшість учителів і так працюють 20–30 годин, а молоді — навіть понад 30. І навіть якщо хтось має 18 годин і залишиться з ними, оплата в новій системі буде суттєво вищою», — додав Роман Грищук.

Скільки грошей виділять у 2026 році на медичну сферу

У проєкті держбюджету на 2026 рік на галузь охорони здоров’я загалом передбачено 258 мільярдів гривень.

Головні пріоритети фінансування — це підвищення зарплат та профілактика. Зокрема, заплановано підняти зарплату лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч гривень, на що виділено 41 мільярдів гривень.

Фото ілюстративне / © unsplash.com

Окремо 10 мільярдів гривень спрямують на безкоштовні профілактичні огляди (скринінги) для людей віком від 40 років, з фокусом на діагностиці серцево-судинних захворювань, діабету та психічного здоров’я.

Найбільша частина коштів — 191,6 мільярдів гривень — піде на програму медичних гарантій. З цієї суми значні ресурси (141,9 мільярдів гривень) зарезервовані на лікування та реабілітацію військових, а також на складні медичні напрямки, як-от онкологія та кардіохірургія.

Крім того, 15,1 мільярдів гривень виділяється на централізовану закупівлю необхідних препаратів та ендопротезів. Ще 18,6 мільярдів гривень інвестують у розвиток інфраструктури, зокрема в перинатальні та реабілітаційні центри.

Що варто про головні зміни у 2026 році для ФОПів

Згідно з проєктом державного бюджету на 2026 рік, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) передбачено кілька важливих змін, які в першу чергу пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, пише портал «Бухгалтер 911».

Єдиний податок (ЄП) та ЄСВ:

для 1-ї та 2-ї груп ФОП зростуть максимальні ставки Єдиного податку, оскільки вони прив’язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Для 1-ї групи максимальний ЄП становитиме орієнтовно 332,8 гривень на місяць, а для 2-ї групи — близько 1729,40 гривень на місяць. (Фактична ставка залежить від рішення місцевої влади);

для 3-ї групи ФОП ставки Єдиного податку залишаються незмінними: 5% від доходу (для неплатників ПДВ) або 3% від доходу (для платників ПДВ);

мінімальний ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) для всіх груп ФОП зросте і становитиме 1902,34 гривень за місяць. Це обов’язковий платіж, навіть якщо доходу немає. Максимальна сума ЄСВ, яку доведеться сплатити, становитиме 38 048 тисяч гривень.

Річні ліміти доходів, після перевищення яких потрібно переходити на іншу групу, також зростуть:

1-а група: до 1 мільйона 444 тисяч гривень.

2-а група: до 7 мільйонів 211 тисяч гривень.

3-я група: до 10 мільйонів 091 тисячі гривень. Важливо пам’ятати, що ці нові ліміти почнуть діяти лише з 2026 року.

Якщо у 2026 році воєнний стан не буде скасовано, військовий збір збережеться. Для 1-ї, 2-ї та 4-ї груп він становитиме близько 864,7 гривень на місяць. Для 3-ї групи ставка залишається 1% від доходу.

Для ФОП на загальній системі діятимуть ті ж принципи: податки (ПДФО 18% та військовий збір 5%) сплачуються з чистого доходу, підтвердженого документами. Мінімальний ЄСВ становитиме 1902,34 гривень, а якщо дохід нульовий, то і ЄСВ дорівнює нулю.

Скільки грошей піде на «оборонку» у 2026 році

Бюджет 2026 року залишаються таким же обороноспрямованим як і в попередні роки. Відтак на безпеку й оборону держави в проєкті бюджету-2026 передбачено 2,8 трильйонів гривень. З них понад 1,9 трильйонів гривень піде на забезпечення військових, включаючи 1,7 трильйонів гривень на зарплати.

Серед ключових новацій — створення резервного фонду на 200 мільярдів гривень для оперативного покриття додаткових потреб оборони протягом року, про це розповіла Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, Олена Шуляк в етері Новини.LIVE.

Український військовий / © Associated Press

Вона також наголосила, що для забезпечення можливості фінансування цих видатків необхідні додаткові надходження до доходної частини бюджету. Саме тому, в держбюджеті-2026 закладено 60 мільярдів гривень, які планують отримати від реформування митниці.

Окрім того, Шуляк зазначила, що між першим і другим читаннями проєкту державного бюджету на 2026 рік його доходну частину вдалося збільшити на 30 мільярдів гривень.

За її словами, це стало можливим завдяки підвищенню ставки оподаткування прибутку банків із 25% до 50%. Попри те, що це рішення викликало невдоволення у банківському секторі, воно дозволило мобілізувати значні додаткові кошти на пріоритетні державні витрати.

Коли ухвалять бюджет України на 2026 рік

Державний бюджет України на 2026 рік ухвалили в першому читанні 22 жовтня.

Як повідомляла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 5 листопада, Кабмін завершив підготовку проєкту до другого читання та подав його до Верховної Ради.

Водночас 17 листопада голова бюджетного комітету, Роксолана Підласа, анонсувала розгляд у другому читанні на 2 грудня. Проте, як повідомляє видання РБК-Україна, цього не сталося, адже виникли певні «розбіжності» серед депутатів.

Засідання верховної ради України / © УНІАН

Водночас видання «Лівий берег» повідомляло, що для ухвалення держбюджету-2026 не вистачило голосів.

Як розповів один з депутатів за результатами засідання фракції «Слуга народу» з премʼєркою Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком, уряд не врахував правки нардепів до проєкту бюджету на наступний рік. Зокрема, щодо підвищення зарплат вчителям.

Співрозмовники видання прогнозують блокування парламентської трибуни, але очікують, що бюджет все ж буде ухвалено, ймовірно, до 25 грудня, оскільки його затвердження є критичною умовою для продовження співпраці з МВФ та отримання міжнародної фінансової допомоги.

Раніше ТСН.ua писав про те, що варто знати українцям про бюджетні плани уряду на 2026 рік.

