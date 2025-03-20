Проєкт добудови Хмельницької АЕС є інвестиційно привабливим і може стати успішним національним проєктом – висновок ТСК

Проєкт добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС є інвестиційно привабливим і має перспективи стати стратегічним національним проєктом.

Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (ТСК) Олексій Кучеренко за підсумками засідання робочої групи комісії щодо діяльності НАЕК «Енергоатом».

«Проект добудови Х3/Х4 виглядає достатньо привабливим і за певних умов має всі шанси стати національним проектом. Варіант добудови на базі болгарських реакторів переважною мірою не дає підстав для істеричних негативних оцінок та інших «вбивчих» аргументів проти його реалізації. В ході обговорення не було озвучено ЖОДНОГО кардинального та принципового заперечення», - повідомив голова ТСК.

Підняття «градусу» суспільної дискусії навколо проекту добудови викликано в основному політичними чинниками, зазначив він.

При цьому в засіданні робочої групи ТСК брали участь відверті противники розвитку атомної енергетики.

Окремо було наголошено на позитивному впливі добудови ХАЕС-3/4 на економіку України та низку вітчизняних підприємств.

Як відомо, енергоблоки №3 та №4 ХАЕС уже готові на 80% та 25% відповідно.