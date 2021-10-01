Переможці розширили свій бізнес за рік роботи після перемоги в проєкті.

2020-го Епіцентр запустив потужний проєкт на підтримку малого та середнього бізнесу "Мільйони добрих справ" - українські підприємці подавали свої бізнес-плани для отримання гранту від мережі будівельних гіпермаркетів. Його призовий фонд склав більше десяти мільйонів гривень. За цей період переможці здійснили великий поступ уперед.

Зокрема, Олег Богак, вчитель та священик, з селища Старі Кривотули Івано-Франківської області подавав свою заявку на розширення пасіки і збільшення об’ємів виробництва меду. Він отримав 400 тисяч гривень на реалізацію своєї ідеї. Олег придбав на ці гроші велику платформу для перевезення 37 бджолосімей і десятки нових вуликів. Таким чином, пасіка збільшилась удвічі. Також сім’я Богак купила станок з обробки деревини, система пакування вуликів, зручну медогінку. На цьому чоловік не збирається зупинятися і вже думає над подальшим розвитком – придбання Апі-будиночка. Тепер Олег з сім’єю має улюблену справу, яка приносить справжнє задоволення.

Інший учасник проєкту – лікар-реабілітолог Ярослав Гирилів з міста Винники, що неподалік Львова, розповів, що на отримані півмільйона гривень до свого салону придбав дороговартісне обладнання для ударно хвильової терапії, лазерної епіляції, апаратури для фізкабінету, а також обладнав сольову кімнату. "Епіцентр дав можливість нам випередити наші плани на рік вперед. Я знав, що виграю. Відчував. І справді – таки отримали грант у півмільйона гривень. І ось вже святкуємо рік синочкові та повним ходом працюємо у своєму салоні. На реалізацію моєї мрії кошти мені дав Епіцентр", - зазначив підприємець.

Ольга Дьякова та Вікторія Мошкіна з Чернівців разом зі своєю командою три роки поспіль займаються виготовленням авторських меблів. Минулого року вони прагнули "незалежності". За рік співробітники компанії "МебліFM" розповіли, що за придбані через грант кошти реалізували заплановане і насолоджуються "автономністю". "Коли кошти від "Епіцентру" впали на рахунок – це було свято. Нове придбане обладнання – станок, верстат, кромкосклеювач і ручне обладнання - дуже полегшило життя", - зазначила одна з засновниць чернівецької фірми. У підсумку було скорочено термін виготовлення продукції, зросла її якість і об’єм.

"Минулого року під час вимушеного карантину малий та середній бізнес опинився у важкому становищі. Тисячі людей втратили робочі місця. Саме тому "Епіцентр" вирішив реалізувати проєкт, який надихнув вийти з кризи чи розпочати власну справу. Минув рік і ми бачимо результати нашого проекту. Ми переконані, що нам вдалося досягти поставлених цілей. Двадцять один підприємець, отримавши грант, зміг започаткувати чи розвинути справу свого життя. І ми дуже радіємо разом з нашими переможцями", - сказала Ірина Шинкаренко, директор з реклами та маркетингу "Епіцентр".

Як перші переможці проєкту втілюють свої бізнес-плани в життя - дивіться у програмі:

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