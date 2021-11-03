Проєкт списання вагонів за віком – це лобістська схема, яка повертає нас до часів Януковича – аграрії

Проєкт списання вагонів за віком – це лобістська схема, яка повертає нас до часів Януковича – аграрії

Ремонтувати шляхи та купувати локомотиви потрібно вже сьогодні.

Ініціатива Мінінфраструктури списувати вагони за віком знищить Укрзалізницю, яка змушена буде закуповувати нові вагони замість списаних, а не інвестувати в інфраструктуру, що розвалюється.

Про це заявив заступник голови ДО "Всеукраїнська аграрна рада" Михайло Соколов на пресконференції, присвяченій питанням списання вагонів у зв'язку із скороченням терміну експлуатації.

"Давайте ми подивимося публічну звітність УЗ, яку вона розміщує на порталі, щодо того, що у неї відбувається зі шляхами. У неї 25% основних шляхів перебуває у стані, який потребує капітального ремонту. А ще 10% вимагає реконструкції. А скільки ж реконструюється протягом року? Та нічого не реконструюється. Відсоток, у найкращому разі — кілька відсотків від потреби. Не від загальної протяжності, а від потреби!" — розповів Соколов.

За його словами, основна причина низької оборотності вагонів на залізниці нині — не в самих вагонах, а в поганому стані шляхів, якими неможливо їздити з високою швидкістю, і в дефіциті тяги. Натомість зараз Укрзалізниці пропонують інвестувати не в їхнє оновлення, а в купівлю нових вагонів на заміну тих, що будуть списані за віком рішенням Мінінфраструктури.

"Тепер запитання. Як за таких чудових показників, зокрема й фінансових, коли УЗ у нас щороку у збитках, коли у неї такий обсяг накопичених і невідремонтованих шляхів, на 98% зношені локомотиви, і вже є заборгованість у 36 млрд грн, вони збираються взяти ще 50 млрд (на купівлю нових вагонів – Ред.)?" — висловив подив Соколов.

Він наголосив: ремонтувати шляхи та купувати локомотиви потрібно вже сьогодні, інакше УЗ буде знищено. І саме цей напрямок, на думку експерта, має бути пріоритетним, а не надання можливості заробити власникам вагонобудівних компаній.

"У мене виникає запитання: ті, хто готували цей наказ (про списання вагонів за віком - Ред.), вони про УЗ думали? І відповідь, на мій погляд, "ні"! Таке відчуття, що вони думали лише про одне – як зробити так, щоб власники вагонобудівних підприємств змогли нарешті заробити. Але якщо наша державна політика зводиться до того, щоб конкретні люди, нарешті, змогли заробити, то я вас вітаю: ми знову повернулися до часів Януковича", — резюмував Соколов.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців та транспорту України Володимир Гусак заявив, що керівництву Укрзалізниці слід думати про закупівлю локомотивів, яких катастрофічно не вистачає, а не купівлю нових вагонів.

Своєю чергою, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але насамперед необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру та підвищити якість перевезень.

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