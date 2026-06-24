- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 2 хв
Проїзд для пенсіонерів безкоштовний не всюди: чим у липні не поїдеш без грошей
Пенсійне посвідчення гарантує безкоштовний проїзд лише в окремих видах транспорту.
В Україні пенсіонери мають право на безоплатний проїзд, проте пільга поширюється не на всі види транспорту. Дізнайтеся, де пенсійне посвідчення не врятує від оплати квитка у липні 2026 року.
Про це йдеться у постанові уряду №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».
Безкоштовний проїзд для пенсіонерів у липні — перелік транспорту
Відповідно до постанови Кабміну, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті за умови наявності пенсійного посвідчення. Пільга поширюється на такі види транспорту:
трамваї;
тролейбуси;
міські автобуси;
приміські електрички.
У більшості випадків для підтвердження права на пільгу достатньо пред’явити посвідчення водієві або контролеру. Водночас у деяких містах уже працюють електронні системи обліку поїздок, тому додатково може знадобитися транспортна картка чи електронний квиток.
Безплатний проїзд водночас зберігається, але кожна поїздка фіксується в системі. У різних містах для цього використовують муніципальні транспортні картки, а подекуди діють обмеження на кількість безкоштовних поїздок протягом місяця.
Крім того, підтвердити право на пільгу можна за допомогою електронного посвідчення у застосунку «Дія». Якщо ж документів, які засвідчують пенсійний статус, із собою немає, за проїзд доведеться платити. В іншому разі контролери мають право виписати штраф.
За який транспорт пенсіонерам доведеться платити у липні?
Втім, не всі види транспорту передбачають пільговий проїзд для пенсіонерів. У липні 2026 року безоплатний проїзд не поширюється на:
міжміські автобуси;
поїзди далекого сполучення;
метро (якщо пасажир не має спеціальної пільгової картки).
У таких випадках квитки потрібно купувати на загальних умовах, за винятком окремих категорій пільговиків. Окремо варто звернути увагу на маршрутки.
Оскільки більшість маршрутних таксі перебувають у приватній власності, правила перевезення та надання пільг визначають органи місцевої влади. Тому в одному місті пенсіонери можуть користуватися безоплатним проїздом, а в іншому — ні, або ж із певними обмеженнями.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №5651-2, який має замінити пільговий проїзд за паперовими посвідченнями на монетизацію. Пільговики отримуватимуть цільові виплати на банківські картки та оплачуватимуть поїздки через валідатори. Фінансування ветеранів забезпечить держава, а пенсіонерів — місцеві бюджети, через що розмір допомоги залежатиме від спроможності конкретної громади. Така система має ліквідувати конфлікти з водіями, зробити облік пасажирів прозорим та замінити застарілу модель на цифрову.