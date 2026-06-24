Проїзд для пенсіонерів безкоштовний не всюди: чим у липні не поїдеш без грошей

Пенсіонери у громадському транспорті / © ТСН

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В Україні пенсіонери мають право на безоплатний проїзд, проте пільга поширюється не на всі види транспорту. Дізнайтеся, де пенсійне посвідчення не врятує від оплати квитка у липні 2026 року.

Про це йдеться у постанові уряду №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».

Безкоштовний проїзд для пенсіонерів у липні — перелік транспорту

Відповідно до постанови Кабміну, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті за умови наявності пенсійного посвідчення. Пільга поширюється на такі види транспорту:

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трамваї;

тролейбуси;

міські автобуси;

приміські електрички.

У більшості випадків для підтвердження права на пільгу достатньо пред’явити посвідчення водієві або контролеру. Водночас у деяких містах уже працюють електронні системи обліку поїздок, тому додатково може знадобитися транспортна картка чи електронний квиток.

Безплатний проїзд водночас зберігається, але кожна поїздка фіксується в системі. У різних містах для цього використовують муніципальні транспортні картки, а подекуди діють обмеження на кількість безкоштовних поїздок протягом місяця.

Крім того, підтвердити право на пільгу можна за допомогою електронного посвідчення у застосунку «Дія». Якщо ж документів, які засвідчують пенсійний статус, із собою немає, за проїзд доведеться платити. В іншому разі контролери мають право виписати штраф.

За який транспорт пенсіонерам доведеться платити у липні?

Втім, не всі види транспорту передбачають пільговий проїзд для пенсіонерів. У липні 2026 року безоплатний проїзд не поширюється на:

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міжміські автобуси;

поїзди далекого сполучення;

метро (якщо пасажир не має спеціальної пільгової картки).

У таких випадках квитки потрібно купувати на загальних умовах, за винятком окремих категорій пільговиків. Окремо варто звернути увагу на маршрутки.

Оскільки більшість маршрутних таксі перебувають у приватній власності, правила перевезення та надання пільг визначають органи місцевої влади. Тому в одному місті пенсіонери можуть користуватися безоплатним проїздом, а в іншому — ні, або ж із певними обмеженнями.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №5651-2, який має замінити пільговий проїзд за паперовими посвідченнями на монетизацію. Пільговики отримуватимуть цільові виплати на банківські картки та оплачуватимуть поїздки через валідатори. Фінансування ветеранів забезпечить держава, а пенсіонерів — місцеві бюджети, через що розмір допомоги залежатиме від спроможності конкретної громади. Така система має ліквідувати конфлікти з водіями, зробити облік пасажирів прозорим та замінити застарілу модель на цифрову.

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