Прожитковий мінімум-2022: показники для основних соціальних і демографічних груп населення від 1 січня

Прожитковий мінімум-2022: показники для основних соціальних і демографічних груп населення від 1 січня

Підвищення прожиткового мінімуму відбулося від 1 грудня, тому в січні показник не зміниться, а зросте аж у липні.

Прожитковий мінімум на 2022 рік затвердила Верховна Рада. Цей показник прописано в ухваленому держбюджеті-2022.

Враховуючи, що прожитковий мінімум зріс від 1 грудня 2021 року, то від 1 січня 2022 року він залишиться без змін. На одну особу в розрахунку на місяць він становитиме 2393 гривні. Найближче зростання передбачене влітку — від 1 липня прожитковий мінімум становитиме 2508 гривень. А від 1 грудня – зросте до 2589 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення розмір прожиткового мінімуму різниться.

Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років:

від 1 січня 2022 року — 2100 гривень;

від 1 липня 2022 року — 2201 гривня;

від 1 грудня 2022 року — 2272 гривні.

Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років:

від 1 січня 2022 року — 2618 гривень;

від 1 липня 2022 року — 2744 гривні;

від 1 грудня 2022 року — 2833 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб:

від 1 січня 2022 року — 2481 гривня;

від 1 липня 2022 року — 2600 гривень;

від 1 грудня 2022 року — 2684 гривні.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність:

від 1 січня 2022 року — 1934 гривні;

від 1 липня 2022 року — 2027 гривень;

від 1 грудня 2022 року — 2093 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді:

від 1 січня 2022 року — 2102 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів:

від 1 січня 2022 року — 2102 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури:

від 1 січня 2022 року — 1600 гривень.

Нагадаємо, від 1 січня 2022 року в Україні не змінюється показник мінімальної зарплати в місячному розмірі (6500 гривень), а підвищення на 200 грн заплановане від 1 жовтня. Натомість мінімальна зарплата в погодинному розмірі зросте вже від 1 січня - щоправда, всього на 14 копійок.

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