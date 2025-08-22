Прожитковий мінімум 2026 року – на скільки зросте сума

Очікується підвищення прожиткового мінімуму

Реклама

2026 року прожитковий мінімум в Україні може зрости до 3 171 грн. Зміни можливі за умови позитивної динаміки макроекономічних показників.

У Бюджетній декларації на 2026–2028 роки зазначено, що у разі позитивної економічної динаміки уряд розгляне можливість підвищення розмірів прожиткового мінімуму до фактичного рівня.

Прогнозовані розміри прожиткового мінімуму на 2026 рік:

На одну особу — 3 171 грн

Для дітей до 6 років — 2 783 грн

Для дітей 6–18 років — 3 471 грн

Для працездатних осіб — 3 288 грн

Для осіб, які втратили працездатність — 2 564 грн

У Міністерстві фінансів України нагадують, що прожитковий мінімум щомісячно розраховується на основі затверджених Кабміном наборів товарів і послуг. На сьогодні постає питання актуалізації цих наборів відповідно до сучасних реалій.

Реклама

Нагадаємо, очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликає переглянути прожитковий мінімум та споживчий кошик в Україні. Гетманцев заявив про неприпустимий розрив у пенсійних виплатах, де мінімальна пенсія становить 2,3 тис. грн, а максимальна — 390 тисяч грн, що створює різницю у 165 разів.

У проєкті держбюджету-2025 не було заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Тобто, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн.