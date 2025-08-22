ТСН у соціальних мережах

Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Прожитковий мінімум 2026 року – на скільки зросте сума

2026 року в Україні очікується підвищення прожиткового мінімуму. Його конкретний розмір буде визначатися відповідно до категорії, до якої належить громадянин.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Очікується підвищення прожиткового мінімуму

2026 року прожитковий мінімум в Україні може зрости до 3 171 грн. Зміни можливі за умови позитивної динаміки макроекономічних показників.

У Бюджетній декларації на 2026–2028 роки зазначено, що у разі позитивної економічної динаміки уряд розгляне можливість підвищення розмірів прожиткового мінімуму до фактичного рівня.

Прогнозовані розміри прожиткового мінімуму на 2026 рік:

  • На одну особу — 3 171 грн

  • Для дітей до 6 років — 2 783 грн

  • Для дітей 6–18 років — 3 471 грн

  • Для працездатних осіб — 3 288 грн

  • Для осіб, які втратили працездатність — 2 564 грн

У Міністерстві фінансів України нагадують, що прожитковий мінімум щомісячно розраховується на основі затверджених Кабміном наборів товарів і послуг. На сьогодні постає питання актуалізації цих наборів відповідно до сучасних реалій.

Нагадаємо, очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликає переглянути прожитковий мінімум та споживчий кошик в Україні. Гетманцев заявив про неприпустимий розрив у пенсійних виплатах, де мінімальна пенсія становить 2,3 тис. грн, а максимальна — 390 тисяч грн, що створює різницю у 165 разів.

У проєкті держбюджету-2025 не було заплановано збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Тобто, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян — на рівні 3 028 грн.

