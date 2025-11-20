Прожитковий мінімум 2026 року: цифри, що змінять життя українців

В Україні очікується підвищення прожиткового мінімуму / © ТСН.ua

В Україні 2026 року зросте прожитковий мінімум для різних категорій населення.

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров’я людини і забезпечення їі життєдіяльності. Чільні положення, що визначають порядок формування споживчого кошика і використання прожиткового мінімуму, встановлені Законом «Про прожитковий мінімум».

Згідно з проєктом Держбюджету на 2026 рік, від 1 січня 2026 року прожитковий мінімум має бути таким:

загальний показник — 3209 грн

для працездатних осіб — 3328 грн

для осіб, які втратили працездатність, — 2595 грн

для дітей віком до 6 років — 2817 грн

для дітей віком від 6 до 18 років — 3512 грн

для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, — на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року ( тобто 1600 грн)

для осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, — 1600 грн

Згідно з Бюджетною декларацією, мінімальна пенсія в Україні зросте до 2564 гривень 2026 року, до 2715 гривень 2027 року, до 2859 гривень 2028 року.

Крім того, від 1 березня 2026 року планується осучаснення пенсій, проте підвищення стосуватиметься лише базової частини пенсії і не зачепить надбавки та додаткові виплати.

