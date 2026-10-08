Приваблива вакансія може обернутися пасткою: як не потрапити в трудове рабство за кордоном

Трудова експлуатація / © ТСН

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2025 року в Польщі ідентифікували 194 жертви торгівлі людьми, а прокуратура відкрила 78 кримінальних проваджень за відповідною статтею, пише Rzeczpospolita з посиланням на дані поліції та прокуратури. У ЄС за 2024 рік офіційно зареєстрували 9 678 жертв, із яких 37% постраждали від примусової праці, свідчать дані Eurostat за січень 2026 року.

Ці цифри показують, що ризик трудової експлуатації для тих, хто шукає роботу за кордоном, залишається реальним. Саме тому фахівці міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal закликають перевіряти роботодавця та умови роботи ще до виїзду.

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Як шахраї заманюють на роботу за кордон

За словами фахівців Gremi Personal, торгівля людьми сьогодні дедалі рідше виглядає як сцена з фільму. Людина сама знаходить вакансію, спілкується з роботодавцем у месенджері, погоджується на переїзд і може навіть не підозрювати, що опинилася в небезпечній ситуації.

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«Коли говорять про торгівлю людьми, йдеться не обов’язково про очевидне викрадення чи фізичне утримання людини. Сучасна торгівля людьми може починатися з цілком звичайної вакансії. Саме тому легальний ринок праці має відігравати свою роль у тому, щоб люди не ставали жертвами трудової експлуатації», — наголошують у Gremi Personal.

Експерти зазначають, що вербування дедалі частіше відбувається через соціальні мережі та месенджери. Потенційному працівнику можуть обіцяти високу зарплату, безкоштовне житло, допомогу з документами та швидкий виїзд. Проблеми можуть початися вже після приїзду: умови роботи змінюються, зарплата виявляється нижчою, а працівник може опинитися залежним від роботодавця через житло, документи чи транспорт.

За даними польського уряду, примусова праця вже кілька років поспіль залишається домінуючою формою торгівлі людьми в Польщі.

Торгівля людьми в ЄС: майже 10 тисяч жертв за рік

Проблема стосується не лише Польщі. За даними Eurostat, у 2024 році в країнах ЄС офіційно зареєстрували 9 678 жертв торгівлі людьми.

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Серед випадків, де була встановлена форма експлуатації:

4 219 осіб (46%) — жертви торгівлі з метою сексуальної експлуатації;

3 391 особа (37%) — жертви торгівлі з метою примусової праці;

1 487 осіб (16%) — інші форми експлуатації, зокрема примусове жебрацтво та шахрайство з виплатами.

Небезпечна вакансія: які ознаки мають насторожити

Перші тривожні сигнали можуть з’явитися ще до виїзду. Експерти радять особливо обережно ставитися до вакансій, де:

обіцяють надто високу зарплату без відповідних вимог;

не називають юридичну назву роботодавця;

відмовляються надсилати договір до виїзду;

не повідомляють точну адресу майбутньої роботи;

наполягають на швидкому рішенні або пропонують виїхати «вже завтра»;

вимагають гроші за працевлаштування;

спілкуються виключно через месенджер і не надають офіційних контактів компанії.

«Торгівля людьми може починатися не з насильства, а з повідомлення у Facebook з текстом „терміново потрібні працівники“. Тому перевірити агенцію, роботодавця та умови роботи ще до виїзду — це не формальність. Для людини, яка шукає роботу за кордоном, така перевірка є одним із базових способів зменшити ризик потрапити в ситуацію трудової експлуатації», — наголошують у Gremi Personal.

Як перевірити роботодавця перед виїздом

Передусім варто з’ясувати, хто саме пропонує роботу. Експерти радять перевірити легальність діяльності агенції зайнятості в Польщі — це можна зробити через Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) у системі STOR.

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Компанію можна знайти в реєстрі за назвою, реєстраційним номером або NIP — польським податковим ідентифікаційним номером.

Та перевіркою агенції справа не обмежується. До купівлі квитків і виїзду варто отримати чіткі відповіді на кілька важливих запитань:

хто офіційний роботодавець;

де саме розташоване місце роботи;

який тип договору пропонують;

скільки становитиме зарплата — брутто чи нетто;

скільки годин потрібно працювати;

як оплачуватимуть понаднормову роботу;

хто надає житло та скільки воно коштує;

які суми можуть утримувати із зарплати;

хто оплачує дорогу до місця роботи;

що станеться, якщо працівник захоче звільнитися.

Письмовий договір із чітко прописаними умовами краще отримати ще до виїзду.

«Перевірка — це не формальність. Для людини, яка шукає роботу за кордоном, така перевірка є одним із базових способів зменшити ризик потрапити в ситуацію трудової експлуатації», — зазначають у Gremi Personal.

Що робити, якщо після приїзду умови змінилися

Найбільше насторожити має ситуація, коли після приїзду умови різко змінюються. Експерти називають кілька ознак, які можуть свідчити про трудову експлуатацію:

забирають паспорт або інші документи;

не виплачують зарплату;

не дозволяють самостійно залишати місце роботи чи проживання;

погрожують поліцією, депортацією або фізичною розправою;

нав’язують роботу, якої не було в оголошенні;

створюють штучний борг за житло, транспорт чи оформлення документів;

утримують із зарплати неузгоджені суми.

У Gremi Personal зазначають, що такі обставини можуть свідчити не просто про порушення трудових прав, а про примусову працю або торгівлю людьми.

У такому разі експерти радять звернутися до місцевої поліції, Państwowa Inspekcja Pracy, консульства або посольства України, а також до громадських організацій, які допомагають жертвам торгівлі людьми.

Фахівці також рекомендують заздалегідь зберегти копії паспорта та договору в хмарному сховищі, записати адресу роботи й проживання та залишити ці дані близьким.

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