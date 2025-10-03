ТСН у соціальних мережах

ПриватБанк тимчасово припинить всі платежі: що відомо

ПриватБанк проведе регламентні роботи у ніч на 4 жовтня.

У ніч із 3 на 4 жовтня 2025 року ПриватБанк проведе планові технічні роботи процесингового центру.

Про це повідомили у ПриватБанку.

У зв’язку з цим, у період з 00:05 до 06:30 ранку 4 жовтня банк тимчасово призупинить усі операції з картками.

Це означає, що в цей час не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали ПриватБанку.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин», — зазначили у пресслужбі банку.

Нагадаємо, Нацбанк затвердив обмеження на грошові перекази між картками фізосіб — p2p-платежі, проте є винятки і законні способи обійти обмеження.

