ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1149
Час на прочитання
2 хв

"ПриватБанк" тимчасово призупинить операції з картками: в чому причина

У банку пояснили причини обмежень.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ПриватБанк

ПриватБанк

Клієнти державного «ПриватБанку» в ніч проти суботи, 17 січня, можуть зіткнутися з труднощами під час проведення фінансових операцій. Фінансова установа попередила про планову технічну паузу в роботі своїх сервісів.

Про це повідомила пресслужба банку.

Коли не працюватимуть сервіси

Згідно з повідомленням, регламентні роботи процесингового центру триватимуть від 00:05 до 06:30 ранку 17 січня.

У цей проміжок часу банк тимчасово призупинить: проведення операцій із платіжними картками, роботу банкоматів, функціонування терміналів самообслуговування, роботу POS-терміналів у торговельній мережі.

У фінустанові пояснили, що такі заходи необхідні для збільшення потужностей систем банку та покращення безпеки проведення операцій клієнтами.

«Зазвичай такі технічні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій», — зазначили у пресслужбі.

Представники банку звернулися до українців із проханням врахувати інтервал проведення робіт.

«Якщо у період регламентних робіт ви плануєте проводити будь-які оплати — радимо зробити це заздалегідь або провести після їхнього завершення. Дякуємо за розуміння!» — наголосили в «ПриватБанку».

Нагадаємо, під час воєнного стану війна визнається форс-мажорною обставиною, однак це не означає автоматичного списання кредитів. Позичальники можуть бути звільнені від штрафів і пені за прострочення, якщо мають підтвердження від Торгово-промислової палати, але тіло кредиту та відсотки продовжують нараховуватися.

Повне списання боргу можливе лише у виняткових випадках — зокрема у разі знищення заставного майна або за індивідуальною домовленістю з банком.

Дата публікації
Кількість переглядів
1149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie