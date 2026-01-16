"ПриватБанк" тимчасово призупинить операції з картками: в чому причина

ПриватБанк

Реклама

Клієнти державного «ПриватБанку» в ніч проти суботи, 17 січня, можуть зіткнутися з труднощами під час проведення фінансових операцій. Фінансова установа попередила про планову технічну паузу в роботі своїх сервісів.

Про це повідомила пресслужба банку.

Коли не працюватимуть сервіси

Згідно з повідомленням, регламентні роботи процесингового центру триватимуть від 00:05 до 06:30 ранку 17 січня.

Реклама

У цей проміжок часу банк тимчасово призупинить: проведення операцій із платіжними картками, роботу банкоматів, функціонування терміналів самообслуговування, роботу POS-терміналів у торговельній мережі.

У фінустанові пояснили, що такі заходи необхідні для збільшення потужностей систем банку та покращення безпеки проведення операцій клієнтами.

«Зазвичай такі технічні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій», — зазначили у пресслужбі.

Представники банку звернулися до українців із проханням врахувати інтервал проведення робіт.

Реклама

«Якщо у період регламентних робіт ви плануєте проводити будь-які оплати — радимо зробити це заздалегідь або провести після їхнього завершення. Дякуємо за розуміння!» — наголосили в «ПриватБанку».

Нагадаємо, під час воєнного стану війна визнається форс-мажорною обставиною, однак це не означає автоматичного списання кредитів. Позичальники можуть бути звільнені від штрафів і пені за прострочення, якщо мають підтвердження від Торгово-промислової палати, але тіло кредиту та відсотки продовжують нараховуватися.

Повне списання боргу можливе лише у виняткових випадках — зокрема у разі знищення заставного майна або за індивідуальною домовленістю з банком.