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Призначення субсидій: хто має заново подати заяву для отримання допомоги
У Пенсійному фонді наголошують, що більшості субсидіантів виплату буде призначено автоматично.
Певним категоріям українців, які отримують житлові субсидії, не продовжать допомогу на наступний період. Тому їм потрібно звернутися за продовженням виплат.
Про це повідомили в Пенсійному фонді
Зазначається, що від 1 травня органи ПФУ визначають право на отримання житлових субсидій на наступний період - до 30 квітня 2026-го.
Більшості субсидіантів виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді інформації. Втім, це за умови, що дані про майновий стан та/або склад домогосподарства не змінилися, а також немає заборгованості за комуналку.
Деяким категоріям громадян для призначенням субсидії на новий період потрібно подати нову заяву та декларацію про доходи та витрати. До таких категорій належать домогосподарства:
у складі яких є ВПО,
члени яких проживають в орендованому житловому приміщенні;
в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Подати заяву та документи на призначення житлової субсидії до органів Пенсійного фонду можна:
в обраному сервісному центрі ПФУ;
надіслати поштою на адресу органу ПФУ;
онлайн через портал електронних послуг ПФУ.
Заяву і документи також можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, центру надання адміністративних послуг та через портал “Дія”.
Нагадаємо, перерахунок пенсій від 1 червня відбудеться для частини працюючих пенсіонерів. Тобто орієнтовно в червні українці, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та доплату за попередні місяці починаючи від 1 квітня.