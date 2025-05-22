Призначення субсидій: хто має заново подати заяву для отримання допомоги

Субсидія. / © УНІАН

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Певним категоріям українців, які отримують житлові субсидії, не продовжать допомогу на наступний період. Тому їм потрібно звернутися за продовженням виплат.

Про це повідомили в Пенсійному фонді

Зазначається, що від 1 травня органи ПФУ визначають право на отримання житлових субсидій на наступний період - до 30 квітня 2026-го.

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Більшості субсидіантів виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді інформації. Втім, це за умови, що дані про майновий стан та/або склад домогосподарства не змінилися, а також немає заборгованості за комуналку.

Деяким категоріям громадян для призначенням субсидії на новий період потрібно подати нову заяву та декларацію про доходи та витрати. До таких категорій належать домогосподарства:

у складі яких є ВПО,

члени яких проживають в орендованому житловому приміщенні;

в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

які претендують на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подати заяву та документи на призначення житлової субсидії до органів Пенсійного фонду можна:

в обраному сервісному центрі ПФУ;

надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

онлайн через портал електронних послуг ПФУ.

Заяву і документи також можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, центру надання адміністративних послуг та через портал “Дія”.

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Нагадаємо, перерахунок пенсій від 1 червня відбудеться для частини працюючих пенсіонерів. Тобто орієнтовно в червні українці, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені пенсійні виплати та доплату за попередні місяці починаючи від 1 квітня.

Дата публікації 17:38, 05.05.25 Кількість переглядів 28 Закон "заднім числом"! Що не так із виплатами рідним зниклих безвісти