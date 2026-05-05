Частині українців зупинили нарахування пенсії: хто залишився без виплат і як їх повернути

Частині українців зупинили пенсії — у ПФУ назвали причину

Реклама

Від 1 квітня 2026 року деякі категорії українців залишилися без пенсійних нарахувань. Це торкнулося не лише мешканців тимчасового окупованих Росією територій, а й переселенців, котрі переїхали до підконтрольних Україні регіонів.

Що потрібно зробити, аби пенсійні виплати відновилися, розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Чому пенсійні виплати призупинили

Причиною призупинення виплат стала відсутність спеціальної заяви від пенсіонерів. Навіть успішне проходження фізичної ідентифікації не гарантувало громадянам збереження нарахувань, якщо вони вчасно не підтвердили, що не отримують пенсійні кошти від країни-агресорки. Кінцевим терміном для подання такої декларації було 1 квітня.

Реклама

Як відновити виплати

Пенсійні виплати будуть відновлені, якщо Пенсійний фонд України отримає заяву про неотримання пенсії від Росії.

«Виплату пенсії буде поновлено від дати її призупинення, якщо заява на поновлення, у якій зазначається інформація про неотримання виплат від РФ, буде подана до кінця поточного року», — повідомляють у ПФУ.

Подати відповідну заяву можна:

особисто, відвідавши сервісний центр ПФУ;

онлайн за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Також можна скористатися відеозв’язком та підтвердити особу відповідно до вимог чинного законодавства.

Реклама

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Військові пенсіонери в Україні, які не працюють та утримують непрацездатних членів родини, можуть отримувати щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 1297 гривень на кожного такого утриманця.

Виплата призначається до пенсій за вислугу років та за інвалідністю, водночас важливо, щоб утриманець сам не отримував пенсію чи інші державні соціальні виплати.

Окрім того, в Україні передбачені додаткові виплати до пенсій для окремих категорій громадян — зокрема, для батьків, які виховали п’ятьох та більше дітей, а також для осіб, які досягли 70-річного віку.

Суми таких надбавок 2026 року залежать від кількості дітей (від 35% до 40% прожиткового мінімуму) або віку пенсіонера (від 300 до 570 гривень), однак вікова доплата нараховується лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів