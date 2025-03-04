Пташиний грип у Польщі спричинив дефіцит яєць: чи чекає на українців здорожчання

У Польщі триває спалах пташиного грипу, що призвів до дефіциту яєць на внутрішньому ринку. Українські виробники мають можливість збільшити обсяги експорту, оскільки наша країна є одним з найбільших постачальників яєць до Європейського Союзу.

Про це повідомив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

"Збільшення постачання яєць українськими виробниками в Польщу – це можливий варіант, оскільки Україна є найбільшим експортером яєць до Європейського Союзу. На другому місці за об’ємами експорту до ЄС йде Великобританія, а на третьому розташовується Аргентина. Якщо на польському внутрішньому ринку виникнуть більш масштабні проблеми з яйцями, то Польща може збільшити обсяги постачання цього продукту з України, щоб стабілізувати ситуацію, але це ще буде залежати від внутрішньої політики Польщі", — йдеться в повідомленні.

Однак він зазначив, що на даний момент значного здорожчання яєць в Україні не очікується.

"Якщо наша країна матиме нормальні торгівельні відносини з країнами-партнерами і зможе задовольнити їхні потреби у яйцях, то це спричинить активізацію експорту, і можливе короткострокове несуттєве підвищення ціни. Серйозне зростання цін на яйця в Україні найближчим часом не очікується. Зараз поголів’я курей в нашій країні таке ж саме, як торік, і з настанням тепла спроможність виробництва яєць на птахофабриках збільшиться", — зазначив експерт.

Серед факторів, які можуть вплинути на вартість яєць в Україні, Гопка виділив зовнішньоекономічну діяльність, можливі спалахи пташиного грипу в інших країнах, вартість кормів та збільшення попиту через наближення Великодня.

Нагадаємо, ціни на цибулю знизилися до мінімуму за останні 4 роки.

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