ПУМБ зробив внесок у $60 000 на освіту ветеранів під час благодійного вечора KSE Foundation

ПУМБ – один із стратегічних партнерів освіти воєнного часу та багаторічний партнер Київської школи економіки. Сумарно команда банку пожертвувала $60 000 під час благодійного вечора «Sustaining Ukraine Through Education», який KSE Foundation провів у Києві. Внесок став одним із найбільших на заході та буде спрямований на фінансування шести грантів на навчання для ветеранів війни.

Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ, наголосив: «Ветеранам, які повертаються з війни до цивільного життя, потрібна допомога в адаптації - можливість заново знайти себе, підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Якісне навчання – це запорука як підвищення кваліфікації, так і засвоєння нової професії. Наші воїни варті освіти в найкращих вузах України, таких як університет «Київська школа економіки». А український бізнес, в тому числі і ПУМБ, вже готується до працевлаштування талановитих захисників».

ПУМБ зробив пожертву під час благодійного аукціону – Артур Загородников, заступник Голови Правління банку, придбав лот «Від тих, хто нас звільняє, заради тих, які втратили дім». Фізичне виявлення лоту: скульптура «Воля – наша зброя», надана на аукціон підрозділом ЦСО «А» Служби безпеки України.

Команда банку не припиняє інвестиції в молодь України після повномасштабного вторгнення. ПУМБ системно надає інституційну підтримку Київській школі економіки, завдяки допомозі банку гранти на здобуття вищої освіти отримали вже десятки студентів KSE.

Нагадаємо, під час благодійного вечору «Sustaining Ukraine Through Education» український бізнес і приватні благодійники зібрали $537 934 на підтримку освіти в умовах війни. Захід відбувся у Києві 19 листопада, його провів освітній благодійний фонд – KSE Foundation.