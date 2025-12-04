Путін має заплатити за війну проти України: The Telegraph назвали можливий сценарій

Путін / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз може суттєво вплинути на перебіг російсько-української війни, якщо ухвалить рішення про конфіскацію заморожених російських активів і передасть їх Україні.

Про це йдеться в аналітичній публікації The Telegraph.

У ЄС наразі заблоковано близько 230 млрд євро активів Російської Федерації. Ці кошти могли б стати джерелом фінансування оборонних потреб України — від закупівлі зброї до підтримки економічної стійкості держави.

Реклама

Автори публікації наголошують: йдеться про рішення, здатне надати Україні відчутну військову перевагу. За умови, що ці гроші підуть на зброю та боєприпаси, Європа отримає змогу швидко та ефективно посилити оборонні можливості ЗСУ.

Крім того, конфіскація може стати історичним кроком, який встановить прецедент покарання агресора за міжнародну агресію та порушення світового порядку.

Чого боїться Європа

Попри очевидний зиск для України, рішення блокується політичними побоюваннями низки країн ЄС. Дискусії точаться навколо можливих юридичних ризиків та ймовірної негативної реакції інших авторитарних режимів.

Деякі держави побоюються, що такі дії можуть створити небезпечний прецедент щодо іноземних інвестицій у Європі та вплинути на її фінансову стабільність.

Реклама

The Telegraph стверджує, що Європа сьогодні виглядає слабкою на тлі агресивної політики Кремля. Проте саме конфіскація російських активів може стати рішенням, яке змінить картину війни та роль ЄС у глобальній безпеці.

Україна ж продовжує закликати партнерів ухвалити відповідне рішення на рівні Євросоюзу, адже кожен день зволікання обходиться високою ціною на полі бою.

Нагадаємо, Україна планує отримати до кінця 2025 року близько 1 млрд євро додаткової фінансової підтримки від європейських партнерів для закупівлі американського озброєння.

Йдеться про програму PURL, у межах якої європейські держави фінансують придбання для України американського озброєння. Гетманчук наголосила, що стабільне поповнення фонду дозволить Києву безперервно отримувати необхідне обладнання.

Реклама

Україна продовжує стримувати російські штурми та масовані авіаудари, що посилилися зі зниженням температур і зміною умов ведення бойових дій. Водночас Нідерланди вже оголосили про виділення додаткових 250 млн євро на закупівлю американських систем ППО та винищувачів F-16, про що заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс перед зустріччю європейських міністрів у Брюсселі.