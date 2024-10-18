Путін намагається заблокувати вихід із РФ двох останніх великих західних банків – Bloomberg

Кремль вбачає у західних банках життєво важливий канал для транскордонних платежів.

Австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit мають проблеми з продажем своїх "дочок" у Росії, щоб виконати вимогу Європейського центробанку про повний вихід із російського ринку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

Влада РФ дала зрозуміти, що заблокує продаж місцевих підрозділів будь-якій особі, яка може потрапити під західні санкції.

"Така ситуація унеможливлює шанс продажу банків російському покупцеві, тоді як потенційних іноземних інвесторів блокують західні регулятори. Кремль вбачає у західних банках життєво важливий канал для транскордонних платежів", - зазначив один із співрозмовників Bloomberg.

Якщо Raiffeisen і UniCredit залишать ринок РФ, єдиним великим банком, що здійснює операції у валюті, залишиться "Газпромбанк". Він не потрапив під європейські санкції, зберігає доступ до SWIFT і продовжує отримувати платежі з Європи за російський газ.

"Діючі правила передбачають, що іноземні компанії, які бажають згорнути роботу в РФ, мають отримати схвалення урядової комісії, а якщо сума перевищує 50 млрд рублів – то особисто Путіна. Нові правила залишають продавців ні з чим: знижка до ціни активу має становити 60% (раніше 50%), а ще 35% (раніше 15%) потрібно заплатити до бюджету у вигляді "податку на вихід", - зазначають журналісти.

Раніше стало відомо, що Росія покладається на кілька країн - Індію, Сербію та Китайську Народну Республіку - в питання уникнення західних санкцій.

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