Путін передумав і дозволив приймати газові борги від "недружніх країн" у валюті

Влада РФ дозволила експортерам газу приймати платню заборгованості від покупців з "недружніх країн" в іноземній валюті.

Президент РФ Володимир Путін дозволив приймати платню за постачання російського газу від "недружніх країн" в іноземній валюті, а не рублями.

Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті правової інформації.

Згідно з документом, російські постачальники природного газу можуть проводити розрахунки з покупцями газу з "недружніх країн" у валюті при стягненні заборгованості за постачання газу з таких покупців або якщо самі погашають борг.

Розрахунки за газ, уточнюється в указі, можуть бути здійснені в іноземній валюті, яка зазначена у контракті. Уповноважений банк, виходячи з заяви постачальника з Росії, має відкрити спеціальний рахунок. Заборгованість за постачання газу вважатиметься погашеною після зарахування коштів іноземного покупця на такий рахунок.

Нагадаємо:

Володимир Путін 31 березня підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з "недружніми країнами". За словами Путіна, для придбання російського газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки у російських банках. Уповноваженим банком для відкриття рублевих рахунків призначено "Газпромбанк".

"Ми пропонуємо контрагентам із таких країн зрозумілу та прозору схему. Щоб придбати російський природний газ, вони мають відкрити рублеві рахунки у російських банках. Саме з цих рахунків вестиметься оплата газу", — сказав він.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

5 березня російський уряд затвердив перелік із 51 іноземної держави та території, які, на його думку, здійснюють щодо Росії, її компаній та громадян "недружні дії". До нього увійшли: Україна, усі країни-члени Євросоюзу (28 країн), США, Велика Британія, Японія, Австралія, Албанія, Андорра, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, Тайвань, Чорногорія та Швейцарія.

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