Путін побачив спекуляції навколо транзиту газу через Україну, але зобов'язання за контрактом пообіцяв перевищити

Путін побачив спекуляції навколо транзиту газу через Україну, але зобов'язання за контрактом пообіцяв перевищити

За контрактом через ГТС має проходити не менше 40 млрд кубометрів газу на рік.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що цього року Росія перевищить свої контрактні зобов'язання за транзиту газу через Україну.

Про це повідомляють російські "РИА Новости".

За його словами, російська сторона бачить спекуляції на тему транзиту газу через Україну, але дотримується своїх зобов'язань щодо прокачування 40 млрд кубометрів на рік.

"Можна з упевненістю сказати, що Росія в 2021 році перевищить контрактні зобов'язання щодо прокачування газу через ГТС України", - додав Путін.

Нагадаємо: Від ранку 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит газу до Угорщини через територію України. Це сталося після підписання нового, розрахованого на 15 років, контракту на постачання газу в обхід України між урядом Угорщини та російським концерном "Газпром".

між урядом Угорщини та російським концерном "Газпром". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав інцидент "ударом" по українсько-угорським відносинам і пообіцяв відповісти.

по українсько-угорським відносинам і пообіцяв відповісти. За різними оцінками, від такого контракту Україна може втратити до 20% обсягів транзиту. Втім, збитки може принести не лише це. По-перше, частину газу Угорщина зберігала у наших сховищах і це також давало гроші. По-друге, саме із Угорщини Україна імпортувала значні обсяги газу за віртуальним реверсом.

Новини світу: Росія припинила постачання газу до Угорщини через українську трубу

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