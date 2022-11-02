Путін повертається до "зернової угоди": Жданов пояснив, в чому загроза маніпуляцій РФ щодо гарантій безпеки

Жданов наголосив, що Україна не може гарантувати безпеку кораблів, тому погодитися на таку вимогу Путіна небезпечно.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Путін "передумав" і дав вказівки відновити участь у зерновій угоді.

Жданов не виключає, що на диктатора могли вплинути Туреччина і ООН, але застерігає, що в такому кроці РФ може бути небезпека для України.

За його словами, Путін не розірвав цю угоду після консультації з Ердоганом і ООН, яка є гарантом угоди. Експерт пояснив, чому Росія вимагає гарантій безпеки від України.

"Які ми можемо дати гарантії, якщо у нас немає флоту? Ми не можемо пошкодити ці кораблі. Я так розумію, що це чергова пастка з боку Росії", – наголосив військовий експерт і припустив чому:

Якщо Україна скаже, що гарантує безпеку кораблів із зерном, Путін може атакувати будь-який суховантаж і звинуватити в цьому Київ. Тобто українська сторона не зможе забезпечити виконання цих гарантій.

Якщо Україна відмовиться давати гарантії, Путін знову ж таки звинуватить Київ у зриві угоди і скаже, що Україна не хоче гарантувати безпеку цих конвоїв.

"Ми не можемо гарантувати безпеку. Ми можемо забезпечити виконання умов угоди в плані відвантаження зерна й відправки його споживачеві або покупцеві", – зазначив Жданов.

Він пояснив, що наразі вивозять минулорічний врожай. А цьогорічне зерно ще не вивезене і лежить на складах і елеваторах.

"Очевидно, Путіну пояснили, що зривати цю угоду дуже загрожує наслідками", – підсумував військовий експерт.

Зерновий шантаж Росії

Нагадаємо, 29 жовтня після пошкодження кораблів Чорноморського флоту Росії у Криму в РФ заявили, що зупиняють дію "зернової угоди".

Проте згодом Україна, ООН та Туреччина погодили рух у Чорному морі 14 суден, незважаючи на позицію РФ.

Турецька сторона навіть заявила, що продовжить вивезення зерна з України попри демарш Москви.

Після заяви Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, якого називають потенційним наступником Путіна заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

На переговорах із Туреччиною Лавров натякнув, що хоче РФ в обмін на "зернову угоду".

Сьогодні Путін заявив, що Росія повертається у "зернову угоду", але "зберігає право вийти з неї, якщо Україна порушить свої зобов'язання щодо гарантій безпеки".