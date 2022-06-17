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Путін визнав, що західні санкції таки вдарили по Росії

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Путін визнав, що західні санкції таки вдарили по Росії

Фото: ТСН.ua

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що західні санкції таки негативно вплинули на російську економіку.

Він побідкався, що для країни-окупантки багато технологічних рішень стали недоступними. 

Про це Путін сказав 17 червня під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі. 

"Санкційні обмеження поставили перед країною ряд складних завдань. Ряд технологічних рішень стали недоступними для підприємств, є проблеми з комплектуючими, порушена логістика. Але це відкриває нові можливості", - заявив диктатор. 

Путін заявив, що "такі виклики неможливо вирішити в один момент, а тому Росія нібито будує довгострокові економічні плани". Диктатор також побідкався, що нібито з Росією наважуються співпрацювати лише ті країни, у яких є "сильні лідери", які здатні "не зважати на погрози Заходу". 

Він також додав, що інфляція у РФ від 2016 року склала 50%. Також диктатор прокоментував санкції проти російських багатіїв. 

"Я давно казав, вдома надійніше. Ті, хто не послухав, втратили мільйони на Заході. Наша країна з величезним потенціалом", - заявив лідер окупантів. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін погрожує світу голодом, який виник нібито через дії США та Європи. У голоді, який найближчим часом може настати в африканських країнах, Путін прямо звинувачує адміністрацію президента США Джо Байдена та європейських політиків. 

Також президент Росії Володимир Путін вкотре спробував виправдати своє вторгнення до України, тепер ще й заявляючи, що це рішення "суверенної країни, в якої є безумовне право, засноване на статуті ООН".

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