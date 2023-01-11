Путін втрачає понад 170 млн доларів на добу: фінські дослідники назвали причину - Bloomberg

Втрати Росії через обмеження експорту сирої нафти та нафтопродуктів можуть зрости ще більше наступного місяця.

В результаті обмеження ціни на російську нафту доходи Москви від експорту зменшилися приблизно на 160 мільйонів євро (172 мільйони доларів) на день.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

За прогнозами фінських дослідників, зниження доходів, які отримував режим Путіна від продажу нафти, збільшиться до 280 мільйонів доларів на день після того, як від 5 лютого буде розширено обмеження на експорт сирої нафти на російські нафтопродукти.

У звіті наголосии, що ці цифри є доказом того, що обмеження цін G7, а також відповідні санкції, запроваджені Європейським Союзом, впливають на військову машину Росії. Вже зараз ціна бареля російської сирої нафти становить половину світової ціни нафти.

"Ембарго ЄС на імпорт нафти, а також стеля ціни на сиру нафту нарешті набули чинності, і вплив настільки ж важливий, як і очікувалося", — стверджує Лаурі Міллівірта, головний аналітик CREA.

Однак у Кремлі скептично ставляться до розрахунків аналітиків CREA. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі рано оцінювати вплив, тому що "світовий енергетичний ринок занадто волатильний, а російські експортери нафти ще не зіткнулися віч-на-віч з клієнтами, які дотримуються цінової стелі".

Як відомо, Індія, Китай і Туреччина, основні покупці російської нафти, не приєдналися до ініціативи Заходу щодо обмеження цін на російську нафту.

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін підписав указ про заборону на постачання нафти та нафтопродуктів протягом п'яти місяців з 1 лютого в країни, які дотримуються західної стелі цін.

Аналітики з Центру досліджень енергетики та чистого повітря стверджують, що Євросоюз повинен проаналізувати шляхи, якими він міг би посилити тиск на Москву. Наприклад, подальше зниження цінової стелі до 25-35 доларів за барель з нинішніх 60 доларів за барель зменшить ще на 100 мільйонів євро на добу доходи Росії від експорту сирої нафти.

"Важливо, щоб стеля цін була знижена до рівня, який не дозволить Кремлю фіксувати оподатковуваний прибуток від експорту нафти, а також щоб решту імпорту нафти та газу з Росії було обмежено", — сказав Лаурі Міллівірта.

Для протидії Росія може скоротити видобуток, що призведе до зростання світових цін на нафту, оскільки держава-агресор є другим за величиною виробником нафти у світі.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що видобуток нафти в Росії може бути скорочений на 500-700 тисяч барелів на добу вже 2023 року.

Читайте також: