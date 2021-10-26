Путін заявив, що українська ГТС може "вибухнути": чи правда це та скільки коштів потрібно на модернізацію

Путін заявив, що українська ГТС може "вибухнути": чи правда це та скільки коштів потрібно на модернізацію

За словами Макогона, в українську систему вкладаються дуже великі кошти.

Заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що українська система ненадійна, - це фейк, і дуже небезпечний. Безпосередньо аварійні випадки - це специфіка роботи.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон.

"Створення консорціуму – це дуже позитивна ідея. Президент України її підтримав і наголосив, що Україна готова до цього. Але, що нам потрібно від консорціуму? Гарантування наявності транзиту. Нам не потрібні інвестиції в ГТС – вони покриваються за рахунок тарифу. Якщо буде транзит, буде сплачений тариф і будуть кошти на модернізацію системи. Так працюють оператори ГТС у всьому світі", - зазначив він.

За словами гендиректора, для України консорціум дуже важливий, як елемент збереження транзиту через країну. Для керування українською ГТС є фахівці, які можуть це робити і без європейських колег.

"Що стосується заяв Путіна, що наша система ненадійна, - це фейк, і дуже небезпечний... Мені дуже неспокійно чути заяви від президента РФ, що наша система може вибухнути, особливо за поточної геополітичної ситуації. Чому? Бо вже були приклади незрозумілих вибухів на ГТС Туркменістану, Грузії… Тому, коли президент, головнокомандувач РФ каже, що українська система може вибухнути, мене, як керівника Оператора ГТС України, це дуже нервує, скажімо так. Але ми працюємо з нашими компетентними органами, СБУ, Нацгвардією, поліцією щодо мінімізації ризиків таких терористичних атак", - зазначив він.

Безпосередньо аварійні випадки в українській системі Макогон пояснив специфікою роботи.

"Ми працюємо з прийнятними рівнями ризику. Вибухи бувають не тільки в нашій системі. Був вибух у Баумгартені (центрально-європейський газовий хаб – Ред.). На жаль, це частина нашого бізнесу і ми докладаємо максимум зусиль, щоб цього не було", - зазначив він.

За словами Макогона, в українську систему вкладаються дуже великі кошти. Лише до кінця цього року біля 6 млрд грн. плануть інвестувати в ремонт, технічне обслуговування, діагностику та капітальні інвестиції.

"Погоджено регулятором 10-річний план розвитку ГТС, який передбачає інвестиції в капітальне будівництво - близько $1,5 млрд. Основний напрямок цих інвестицій – це будівництво та капітальний ремонт десяти компресорних станцій, які будуть використовуватися для власних потреб. Ці станції частково використовуються в транзиті. Але в основному це для наших власних потреб. Ми вже будуємо дві станції: "Яготин", яку плануємо закінчити наступного року, і ще вісім станцій, які плануємо побудувати до 2025-26 рр. Тому у нас є план, ми бачимо, як нашу систему розвивати, модернізувати, оптимізувати і все у нас буде добре", - резюмував він.

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