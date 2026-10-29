Путін змушує прокладати нові маршрути: до Африки через Північний Льодовитий океан

Російська Арктика / © Getty Images

Реклама

Війна проти України, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін, призвела до серйозних проблем із традиційними маршрутами російського зернового експорту. Тепер зерно з південних регіонів Росії планують відправляти до Африки через Мурманський морський торговельний порт, розташований за Північним полярним колом.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Реклама

Мурманський морський торговельний порт оголосив про підготовку тестового відвантаження 29,5 тис. тонн зерна до Північної Африки. Частину вантажу — 3,4 тис. тонн — уже доставив постачальник «Деметра-Холдинг». За даними Reuters, судно має доправити зерно до марокканської Касабланки.

Реклама

У порту зазначили, що наразі перевалка має експериментальний характер. За її результатами учасники розглянуть можливість організації регулярних поставок.

До повномасштабної війни російське зерно з південних регіонів зазвичай експортували через порти Азовського та Чорного морів, звідки судна проходили через турецькі протоки до Середземного моря. Тепер частину продукції доводиться перевозити на північ, а потім доставляти до африканських покупців морським маршрутом навколо Європи.

Експортери в РФ шукають нові маршрути

За даними The Moscow Times, труднощі з вивезенням зерна через південні порти пов’язані зі скороченням відвантажень на тлі українських ударів по російських суднах в Чорному та Азовському морях. Балтійські порти, які стали важливим альтернативним напрямком, уже перевантажені, тому експортери звернули увагу на Мурманськ.

Раніше близько 80% російського експорту зернових припадало на чорноморські та азовські порти. Нині, за інформацією Reuters, основна частина морських поставок проходить через Балтійське море: у вересні звідти відвантажили 1,2 млн тонн зерна — понад 60% усього морського експорту цієї продукції. Деякі компанії навіть переобладнують термінали, які раніше працювали з добривами та вугіллям, для перевалки зерна.

Реклама

Мурманський порт, зі свого боку, намагається залучити додаткові вантажі, пропонуючи експортерам цілорічний глибоководний вихід на міжнародні ринки.

Як це впливає на ціну російської пшениці

Ускладнення логістики позначаються і на внутрішньому ринку Росії. За словами директора аналітичного центру «СовЕкон» Андрія Сизова, середні ціни на російську пшеницю залишаються значно нижчими, ніж торік і на початку поточного сезону.

Особливо складна ситуація склалася в південних регіонах, де ціни традиційно підтримував попит з боку експортерів. Через майже зупинені чорноморські порти окремі відвантаження поки не здатні суттєво вплинути на ринок.

Сизов припускає, що найближчим часом рублеві ціни на пшеницю можуть поступово зростати в разі відновлення експортного попиту. Водночас, якщо південні порти залишатимуться закритими в першому кварталі 2027 року, ціни можуть знову знизитися: виробникам доведеться активніше продавати зерно, щоб профінансувати весняні польові роботи.

Реклама

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про готовність перенести частину промислових підприємств до африканських країн в умовах численних санкцій, запроваджених проти економіки РФ через війну в Україні.

Новини партнерів

Новини партнерів