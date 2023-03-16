Путін звернувся до російських мільярдерів: до чого закликає господар Кремля

Путін здійснює тиск на російську бізнес-еліту, змушуючи збільшувати свої інвестиції в Росії та підтримувати економіку в умовах західних санкцій.

У четвер, 16 березня, президент РФ Володимир Путін провів першу зустріч із провідними російськими мільярдерами від початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Господар Кремля закликав бізнес-еліту інвестувати в нові технології, виробничі потужності та компанії у Росії, щоб подолати те, що він назвав “спробами Заходу” зруйнувати російську економіку.

Про це повідомляє Reuters.

Серед присутніх на зустрічі були мільярдери Олег Дерипаска, Володимир Потанін, Олексій Мордашов, Герман Хан, Віктор Вексельберг, Віктор Рашніков, Андрій Мельниченко та Дмитро Мазепін, чиї інтереси варіюються від металів і банківської справи до добрив.

Путін сказав, що хоче почути їхню точку зору щодо того, як побудувати більш динамічну економіку, яка призведе до “помітного покращення якості життя людей у всій країні”. Насправді ж він чинив банальний тиск на російських мільярдерів, щоб вони збільшили свої інвестиції в Росії та підтримали економіку в умовах безпрецедентного шквалу західних санкцій.

У своєму зверненні господар Кремля закликав найбагатших людей Росії більше думати про потреби країни, а менше про власні прибутки.

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“Відповідальний підприємець - це справжній громадянин Росії, своєї країни, громадянин, який розуміє і діє в її інтересах. Він не ховає активи в офшорах, а реєструє компанії тут, у нас, і не потрапляє в залежність від іноземної влади”, - сказав Путін.

На початку війни президент РФ заявляв російським мільярдерам, що у нього не залишилося іншого вибору, окрім як розпочати свою “спеціальну військову операцію”, фактично змусивши їх публічно продемонструвати згоду. Багато з них після цього потрапили під санкції, запроваджені Заходом.

Нагадаємо, 23 російські мільярдери, які входили до числа 500 найбагатших людей світу, за рік після російського вторгнення до України втратили $67 мільярдів — 20% від їхніх загальних статків. Станом на 23 лютого 2022 року вони сукупно мали $339 мільярдів власного капіталу.

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