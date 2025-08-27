ТСН у соціальних мережах

Путіну повідомили погані новини про російську економіку

Після трьох років військового буму в Росії, коли темпи зростання ВВП встановили 13-річний рекорд, російська економіка впала в депресію.

Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Міністр фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов на зустрічі з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним повідомив йому про вповільнення російської економіки цього року.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу Кремля.

За оцінкою міністерства економічного розвитку, на даних якого формується бюджет Росії, 2025 року російський ВВП може зрости тільки на 1,5%, а не 2,5%, як прогнозувалося раніше. Порівняно із зростанням минулого року (4,1%) економіка держави-агресорки може сповільнитись майже втричі.

Зростання несировинної промисловості, яке минулого року досягало 8,5%, за підсумками «минулих місяців» склало 4,2%, а до кінця року очікується лише 3%, повідомив Путіну російський віцепрем’єр Денис Мантуров.

За його словами, загальне зростання промислового виробництва становитиме лише 2%. Це більш ніж удвічі менше за показники 2023-24 років, коли Росстат фіксував збільшення випуску на фабриках і заводах на 4,3% і 4,6% відповідно.

Як пише видання, після трьох років військового буму в Росії, коли темпи зростання ВВП встановили 13-річний рекорд, російська економіка впала в депресію: 20 трильйонів рублів, витрачених на армію і зброю, породили сплеск інфляції, а щоб її загальмувати, ЦБ підняв ключову ставку до рівнів, яких у країні не було.

Як підсумок: за січень–червень, за даними Росстату, економіка додала лише 1,2%, а у другому кварталі — 1,1%. Темпи зростання промисловості впали більш ніж удвічі — з 4,6% минулого року до 2% на кінець червня, а зростання реальних зарплат поменшало у 2,5 разу — 3,8% за півріччя проти 9,7% у 2024 році.

За прогнозом МВФ, до кінця року економіка РФ зросте на 0,9% — утричі повільніше, ніж світова, і вп’ятеро повільніше, ніж китайська.

Нагадаємо, для підтримки високих витрат на оборону та фінансування війни в Україні російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати.

У понеділок, 25 серпня, президент США Дональд Трамп застеріг, що Росія може зазнати «дуже серйозних наслідків», якщо не припинить війну в Україні.

Трамп підкреслив, що США будуть використовувати економічні санкції, щоб досягти цієї мети.

