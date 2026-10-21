Голова Нацбанку прокоментував обшуки НАБУ: чи подасть у відставку

Пишний підтвердив обшуки НАБУ: голова НБУ розповів, що шукали детективи

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Голова Національного банку України Андрій Пишний підтвердив, що детективи НАБУ провели у нього обшуки.

Про це очільник НБУ повідомив у соцмережах.

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«Сьогодні детективи НАБУ провели обшуки, про які вже повідомили засоби масової інформації. Це новий для мене досвід. Слідчі дії в робочому просторі потребують коментарів не лише установи. Тому вважаю за необхідне особисто висловитись», — пояснив він.

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За його словами, відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності НБУ, ані його службової діяльності на посаді його голови.

Пишний стверджує, що слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами. Проте про яку саме справу йдеться, він не уточнив.

Голова Нацбанку запевнив, що, за результатами обшуків, не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення про будь-які правопорушення.

«Я поважаю роботу НАБУ та САП, підтримую незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону. Так само принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку. Особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави», — заявив Пишний.

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На завершення голова НБУ повідомив, що продовжує виконувати свої посадові обов’язки. Серед незмінних пріоритетів він назвав макрофінансову стабільність, стійкість банківської системи та захист інституційної незалежності Національного банку.

Раніше у ЗМІ з’явилася непідтверджена інформація, що нібито Андрій Пишний написав заяву про відставку після того, як у нього пройшли обшуки НАБУ та САП.

Нагадаємо, 21 жовтня детектики НАБУ та САП провели слідчі дії в очільника Національного банку України Андрія Пишного. Обшуки відбувалися безпосередньо у робочому кабінеті та за іншими пов’язаними з головою НБУ адресами.

У серпні видання Bloomberg інформувало, що Володимир Зеленський начебто розчарований тим, що Пишний більше відстоює жорсткі вимоги МВФ.

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