Рада кардинально знизила податок на оренду: скільки тепер платитимуть власники

Рада ухвалила нові правила для власників нерухомості / © iStock

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Відтепер українці, які здають в оренду житло або будь-яку іншу нерухомість, платитимуть значно менше податків зі свого прибутку. Такі вигідні для звичайних людей зміни передбачені новим законом, який у вівторок, 9 червня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні.

Про деталі цієї реформи розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

Причини детінізації ринку оренди

Важливо розуміти, що ці податкові послаблення запроваджуються не окремим документом, а в межах ухваленого законопроєкту №15111-д, який стосується оподаткування цифрових платформ. За словами Шуляк, саме надмірно високі податки завжди змушували власників нерухомості уникати укладання офіційних договорів та сплати податків.

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Наприклад, у 2024 році свій дохід від оренди нерухомості добровільно задекларували лише дев’ятсот українців, ще близько п’ятдесяти шести тисяч громадян здавали нерухомість як ФОПи на спрощеній системі оподаткування.

Для держави з величезним житловим фондом такі скромні показники є прямим свідченням масового уникання підписання чесних договорів. Влада сподівається, що суттєве зменшення фінансового тиску швидко виправить цю критичну ситуацію.

«Очікується, що нижча ставка податку замість 23% може створити для орендодавців простіший і зрозуміліший стимул укладати договори, декларувати доходи та працювати в правовому полі», — зазначила Олена Шуляк.

Нові ставки та результати голосування

Разом із обов’язковим військовим збором загальне фінансове навантаження тепер складатиме лише 10%, а власники квартир самостійно подаватимуть річну декларацію.

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«В Україні зараз триває масштабна житлова реформа, але інструмент соціальної оренди ми не зможемо запустити без детінізації ринку», — наголосила Олена Шуляк.

Законопроєкт підтримав 241 народний депутат із 450. Голосів більшості політичних сил цілком вистачило для успішного ухвалення цього стратегічно важливого документа. Водночас варто зауважити, що під час голосування фракції «Європейська солідарність» та «Батьківщина» не підтримали цей законопроєкт і не віддали за нього жодного голосу.

Нагадаємо, разом із приємним зниженням податків на власників нерухомості чекають і великі штрафи за оренду «в чорну». Таким чином влада хоче вивести ринок оренди з тіні.

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