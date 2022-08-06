Рада може запровадити податок на купівлю валюти: в НБУ оцінили, як це вплине на інфляцію

Внаслідок запровадження в Україні податку в розмірі 10% на операції з купівлі валюти для імпорту товарів та послуг інфляція зросте приблизно на один відсотковий пункт.

Водночас впровадження додаткового оподаткування знижуватиме тиск на обмінний курс.

Про це повідомили в НБУ, пише "Економічна правда".

У фінгеруляторі зазначили, що у своєму останньому Інфляційному звіті вже врахували запровадження податку на імпорт. Тож, якщо Верховна Рада затвержить ідею з податком, прогноз щодо інфляції на 2022 рік переглядати не доведеться. Він залишиться на рівні 31%.

"З одного боку, впровадження додаткового оподаткування збільшуватиме імпортовану інфляцію, але з іншого – знижуватиме тиск на обмінний курс. Врахований у прогнозах ефект на зростання інфляції становитиме близько 1 в. п.", – йдеться в інформації від Нацбанку.

Там також очікують, що додатковий податок на імпортні операції посприяє урівноваженню попиту та пропозиції на валютному ринку, дозволить заощаджувати золотовалютні резерви та позитивно впливатиме на очікування щодо курсу валют громадян та бізнесу.

"Відповідно, додаткове оподаткування імпорту є одним з елементів забезпечення курсової стійкості в умовах воєнного часу", – зауважили в НБУ.

Напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.

Нагадаємо, в Україні найближчим часом продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами.

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