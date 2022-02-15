Рада підтримала щорічну індексацію пенсій 1 березня: яких категорій громадян це стосується

Передбачається щорічна індексація пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах.

Верховна Рада 15 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня призначених за "спеціальними" програмами. Зокрема йдеться про військовослужбовців та держслужбовців.

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За проголосували 352 народних депутати.

Варто зазначити, що цей закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства" (№4668) передбачає також:

здійснення щорічної індексації пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах, призначення дострокової пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;

призначення достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність;

збільшення вікового порогу визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;

встановлення, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;

усунення різниці в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

Нагадаємо, перший крок до індексації пенсій українськи парламент зробив 9 вересня 2021 року, коли у першому читанні ухвалив відповідний законопроєкт.

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що у липні 2021 року проведено індексацію пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії було призначено у 2018-2020 роках, а також для тих, хто одержує пенсію в мінімальному розмірі. У червні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис. українців.

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