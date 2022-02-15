Рада підтримала щорічну індексацію пенсій 1 березня: яких категорій громадян це стосується

Передбачається щорічна індексація пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах.
Верховна Рада 15 лютого ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня призначених за "спеціальними" програмами. Зокрема йдеться про військовослужбовців та держслужбовців.
За проголосували 352 народних депутати.
Варто зазначити, що цей закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства" (№4668) передбачає також:
- здійснення щорічної індексації пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах, призначення дострокової пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;
- призначення достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність;
- збільшення вікового порогу визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;
- встановлення, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;
- усунення різниці в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).
Нагадаємо, перший крок до індексації пенсій українськи парламент зробив 9 вересня 2021 року, коли у першому читанні ухвалив відповідний законопроєкт.
Раніше в Мінсоцполітики заявили, що у липні 2021 року проведено індексацію пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії було призначено у 2018-2020 роках, а також для тих, хто одержує пенсію в мінімальному розмірі. У червні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис. українців.
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