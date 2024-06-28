Рада планує підвищити тарифи на газ та електроенергію вже восени: що відомо

Олег Попенко зазначив, що ціну на електроенергію можуть збільшити до семи гривень.

Верховна Рада розглядає підняття тарифів на газ та опалення вже восени. Крім того, можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Новини.LIVE" у п'ятницю, 28 червня.

Попенко зазначив, що наразі голосів за підвищення ціни недостатньо, але робота йде.

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"Наскільки я знаю, Верховна Рада України серйозно розглядає питання можливого підняття тарифу на газ, на розподіл газу і тепло, вже цієї осені. Поки що немає достатньої кількості голосів, щоб за це проголосували, але робота йде", – зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Попенко додав, що Міненерго останні декілька днів заперечує можливість підвищення вартості електроенергії, але водночас лунають заяви про необхідність підняття тарифів. Зокрема, народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що тарифи потрібно підіймати до семи гривень.

"Можна очікувати чергове підняття тарифів вже восени навіть на електроенергію", – заявив Попенко.

Нагадаємо, від 1 червня через збільшення тарифів на світло від 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт/год. суми платіжок за електроенергію становитимуть у середньому 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн.

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