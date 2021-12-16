Рада пообіцяла погасити шахтарям заборгованість із зарплат: виділили 2,4 млрд грн

За словами нардепів, обсяги заборгованості шахтарям до кінця 2021 року складатимуть понад 2,5 млрд гривень.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни до держбюджету на 2021 рік, щоб погасити заборгованість із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Відповідне рішення на позачерговому пленарному засіданні ВР ухвалили 311 нардепів.

Докумет передбачає виділення додаткових 2,4 млрд гривень на зарплати працівникам державних шахт.

Нардепи звернули увагу, що строки виплати зарплат шахтарям постійно порушуються. Обсяги заборгованості станом на 1 вересня 2021 року складали 1 млрд 500 млн гривень, а до кінця 2021 року складатимуть понад 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що ДТЕК привіз до України ще 2 партії з вугіллям із Колумбії та США.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада зобов’язала підприємства видобувної галузі звітувати за певними правилами.

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