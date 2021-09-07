Рада ухвалила закон про індустріальні парки: визначено пільги для інвесторів та види діяльності

Рада ухвалила закон про індустріальні парки: визначено пільги для інвесторів та види діяльності

На розвиток індустріальних парків щороку виділятимуть щонайменше 2 млрд гривень з державного бюджету.

У вівторок, 7 вересня, у Верховній Раді отримав підтримку з боку народних депутатів законопроєкт щодо індустріальних парків. Цей документ передбачає низку стимулів для залучення інвестицій.

Як повідомили на офіційному сайті ВР, за правки до підготовленого до другого читання законопроєкту про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" проголосували 290 народних обранців.

Відповідно до цього документу на розвиток індустріальних парків у 2022- 2025 роках щороку буде виділятися щонайменше 2 млрд грн бюджетних коштів.

Для ініціаторів створення таких парків та компаній, які будуть ними управляти, передбачено часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами. Також із бюджету частково компенсуватимуть інвестиції у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

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У парках можна буде займатися переробною промисловістю, переробкою відходів (крім захоронення), науково-технічною діяльністю та діяльністю у сфері інформації чи телекомунікацій. Заборонено буде виготовляти підакцизну продукцію (крім автомобілів та інших транспортних засобів), займатися гральним бізнесом.

Політику уряду щодо діяльності індустріальних парків регулюватиме уповноважений державний орган, який повинен бути утворений до 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, в Кабміні розробляють кілька програм, які повинні прискорити зростання середньої зарплатні в регіонах, реформу децентралізації і покращення інфраструктури. Це повинно зменшити кількість українських заробітчан за кордоном.

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