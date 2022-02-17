8 лютого 2021 року компанія Tesla оголосила, що планує в найближчому майбутньому приймати біткоїни як плату за свої продукти / Pexels

Рада ухвалила закон, який дозволить легалізацію криптовалюти в Україні

Рада ухвалила закон, який дозволить легалізацію криптовалюти в Україні

Законопороєкт із доповненнями від президента Зеленського підтримали 272 народні депутати.

У четвер, 17 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3637 про віртуальні активи, який у жовтні 2021 року було ветовано президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомили на сайті Ради, за нього проголосували 272 народних депутати.

Законопроєкт визначає правовий статус віртуальних активів, а також питання щодо прав власності і здійснення угод з віртуальними валютами. Коли закон набуде чинності, криптовалюти в Україні набудуть юридичного статусу.

Також читайте Біткоїн продовжив падіння, вартість криптовалюти обвалилася до піврічного мінімуму

Цей закон дозволить легально обмінювати криптовалюту та вказувати її наявність у податкових деклараціях, а також займатись блокчейн-бізнесом.

В Україні зможуть офіційно працювати міжнародні криптовалютні біржі, однак перед цим їм доведеться зареєструватись.

У жовтні 2021 року уже ухвалений Радою законопрєкт президент Володимир Зеленський відправив на доопрацювання, оскільки у ньому бракувало завершених правових механізмів, необхідних для його реалізації. Зокрема, не були забезпечені прозорі і зрозумілі умови для всіх учасників ринку криптовалют.

Президент також виступив проти ініціативи щодо створення нового центрального органу виконавчої влади, який б регулював правила ринку віртуальних активів через велику затратність для бюджету. Натомість Зеленський запропонував зробити регулятором ринку віртуальних активів Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, а також НБУ.

Нагадаємо, у Києві було викрито злочинну групу, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту.

Читайте також: